Roma-Torino diretta, segui la partita di Serie A oggi LIVE

12:47

16' - Cristante ci prova di testa, fuori

Cristante sale più in alto di tutti al 16' su calcio d'angolo, ma non riesce a inquadrare la porta.

12:41

9' - Ritmi bassi, caldo all'Olimpico

Ritmi bassi finora, da segnalare una punizione da buona posizione calciata sulla barriera da Dybala.

12:35

Tanti vip in tribuna

In tribuna per Roma-Torino ci sono tra gli altri Vincenzo Montella, Aldair, Zoe Saldana, Gianluca Ginoble del Volo, Emanuela Fanelli e Claudia Villafane, moglie di Maradona e wedding planner di Dybala

12:30

1' - Fischio d'inizio, ecco chi arbitra Roma-Torino

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Di Giacinto - Cortese. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Di Bello. AVAR: Aureliano.

12:25

Le squadre nel tunnel

La sfida sta per iniziare, le due squadre sono nel tunnel e stanno per entrare in campo.

12:10

Massara: "Pellegrini potrà darci una mano, tiene tantissimo alla Roma"

“Sapevamo che era un mercato complicato - ha detto il ds della Roma Massara nel prepartita a Dazn - avevamo dei paletti, già il fatto di aver conservato l’ossatura della squadra è un aspetto molto positivo, sono arrivati molti giocatori giovani, sapevamo di non poter fare tutto in una sola sessione di mercato, vedremo, il campo dirà se abbiamo fatto bene. Adesso conta il lavoro quotidiano, mi sembra prematuro fissare obiettivi, c’è un’ottima mentalità che sta portando il mister, continuiamo a lavorare così poi vedremo. Pellegrini? Sappiamo che il calcio è talmente dinamico che le cose evolvono rapidamente, con Lorenzo c’era un discorso condiviso di valutare altre soluzioni durante il mercato, ma adesso sia lui sia noi siamo concentrati sul campo, è un giocatore forte in più e potrà darci una mano, lui tiene tantissimo alla Roma. Sancho? Se n’è parlato tanto, è stata un’ipotesi che a un certo punto sembrava piuttosto concreta, ma poi non ci sono state le motivazioni generali per chiuderle. Sull’attacco difficile trovare in termini di paragone trovare sul mercato uno che superi i numeri fatti da Dovbyk l’anno scorso, abbiamo un ottimo reparto offensivo, giocatori forti e siamo sicuri di poter fare bene”.

12:00

N'Dicka: "Nella Roma ci sono tanti leader, ecco cosa ci chiede Gasperini"

“Sappiamo che con il pubblico abbiamo tutto il supporto necessario per conquistare i tre punti - ha detto N'Dicka nel prepartita a Dazn - ci aspettiamo una partita difficile e tosta, un avversario valido e che vuole prendere punti. Due gare senza gol? Gasperini ci chiede di andare forte sui contrasti, con lui è un po’ più a uomo, ma la difesa è sempre la stessa. Nella Roma ci sono tanti leader, sono sette o otto”.

11:46

Gasperini, formazione a sorpresa: Dybala falso nove

Quante sorprese nella formazione della Roma che affronterà il Torino: non ci sono né Ferguson né Dovbyk. Dybala falso nove in attacco davanti a Soulé ed El Aynaoui. Wesley titolare a sinistra.

11:40

Lo score di Gasperini

La Roma di Gasperini finora ha vinto due partite per 1-0, contro il Bologna in casa e contro il Pisa in trasferta.