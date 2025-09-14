Gasperini diretta, conferenza stampa e parole dopo la sconfitta della Roma con il Torino

15:30

Roma sconfitta dal Torino all'Olimpico, le ironie social

Simeone ha regalato il successo al Torino all'Olimpico contro la Roma, le irone social.

15:20

Roma, come sta Dybala? Può saltare il derby?

Come sta Dybala: le sue condizioni e se può saltare il derby.

15:11

Gasperini: "Dybala? Ha avuto un risentimento, non sembra grave"

Gasperini in conferenza stampa: "Dybala ha avuto un risentimento quando ha calciato la punizione, l'entità non sembra importante, non sembra grave".

15:09

Gasperini: "Potevamo mettere qualche pallone in più dentro"

Gasperini in conferenza stampa: "Potevamo mettere qualche pallone in più dentro oggi, senza dubbio, ci sono situazioni da valutare e provare".

15:07

Gasperini: "Dovbyk? Voglio vederlo attivo, dinamico e convinto"

Gasperini in conferenza stampa: "Dovbyk? Non ho avuto intenzione di farlo entrare oggi, voglio vederlo in attivo in allenamento, dinamico e convinto. Quando sarà così lo ripresenteremo. Insieme a Ferguson? Vediamo. Ci può stare. Non è la soluzione ideale per me".

15:06

Gasperini: "Dybala centravanti? Ci stava"

Gasperini in conferenza stampa: "Dybala centravanti? Ci stava, non davamo punti di riferimenti con la loro difesa a 3 e avevamo un centrocampista in più per palleggiare ma non lo abbiamo fatto bene. Paulo e Soulé sono stati molto attivi, non abbiamo fatto male globalmente ma non siamo stati pericolosi. Peccato per il gol subito, eravamo in tanti ma non abbiamo avuto la sensazione che potesse essere pericoloso".

15:05

Gasperini: "Ci sono mancati ritmo e lucidità"

Gasperini in conferenza stampa: "Cosa non mi è piaciuto? Abbiamo fatto una partita giusta, ci sono mancati ritmo e lucidità, ma con queste temperatura non era facile. Contro queste squadre c'è rischio di essere poco incisivi, poi è chiaro che ci è mancato un po' di spunto e di velocità".

15:01

Gasperini verso il derby: "Questa sconfitta ci farà alzare ancora di più l'attenzione"

Gasperini: "Paradossalmente, perdendo questa gara, saremo chiamati ad alzare ancora di più la tensione e l'attenzione. Per la prima ci saremo tutti. Dobbiamo preparare il derby e arrivare pronti nel modo migliore".

14:58

Gasperini: "Speriamo per Dybala non si tratti di nulla di importante"

Gasperini a DAZN: "Dybala ha fatto molto bene nel primo tempo. Lui e Soulé sono stati molto attivi. Ha fatto bene a sinistra e al centro. Può fare bene in tutte le zone del campo. La sua assenza pesa per noi, speriamo non sia nulla di importante".

14:56

Gasperini: "Partita condizionata da un gol evitabile"

Gasperini a DAZN: "Dybala ha avuto un piccolo problema fisico, ha dovuto fermarsi, speriamo non sia nulla di importante. Il tridente leggero era una possibilità. Non siamo riusciti a essere particolarmente pericolosi nel primo tempo. La partita è stata condizionata da un gol evitabile. Le energia con questa temperatura vengono un po' meno e tutto è diventato più difficile. Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto bene il campo. Possiamo velocizzare un po' di più il giro palla. Ci è mancato lo spunto, la capacità d tiro, l'ultimo passaggio, il cross giusto. A queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol perché le energie vengono meno".

14:47

Roma ko col Torino senza mai quasi tirare

Roma sconfitta senza mai quasi tirare, tornano in mente le richieste di Gasperini. Il tecnico, tutta l'estate, aveva invocato qualità e fantasia in attacco. All'Olimpico, contro la squadra di Baroni, che vince grazie a un gran gol di Simeone, si è capito perché.

14:43

Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Torino

Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Torino.

14:37

Baroni, ritorno vincente all'Olimpico

Ritorno vincente all'Olimpico per Marco Baroni, ex allenatore della Lazio: passata per la prima volta in svantaggio, la Roma non è riuscita a rimediare al gol di Simeone che non segna in Serie A da oltre un anno.

14:32

Roma-Torino, rivivi la diretta

Si è da poco conclusa Roma-Torino allo stadio Olimpico: colpo esterno dei granata, che si sono imposti con il finale di 1-0.

14:31

Il Torino passa all'Olimpico: Roma sconfitta

Roma sconfitta all'Olimpico dal Torino: decisivo un gol di Simeone al 59'. Prima sconfitta in campionato per i giallorossi.

Stadio Olimpico, Roma