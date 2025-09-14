Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dybala infortunio, come sta, le sue condizioni e se può saltare il derby

Paulo uscito contro il Torino al 45': ecco il programma in vista della sfida alla Lazio
Chiara Zucchelli
2 min
Roma

Roma

Al derby manca una settimana e la domanda che, adesso, si fanno i tifosi della Roma, e anche lo stesso Gasperini, è: Paulo Dybala ci sarà? Le risposte si avranno tra domani e martedì, ma sicuramente l'argentino farà di tutto per recuperare almeno per la panchina. Cosa è successo, però, contro il Torino? Dybala è uscito al 45' perché, calciando una punizione nel primo tempo, ha avvertito un piccolo fastidio alla gamba sinistra. La Roma lo ha fermato per evitare guai peggiori. Gasperini ha detto che domani si capirà di più: per adesso si parla di sovraccarico muscolare e in mattina è prevista un'ecografia di conferma.

Come sta Dybala, cosa ha detto Gasperini

"Non so dirvi in termini di giorni - ha chiarito Gasperini in conferenza - ma non sembra una cosa grave, di entità importante". Se lo augura lui, se lo augurano tutti i romanisti. È chiaro che a questo punto Dybala è a rischio per il derby: la sensazione è che, se sarà confermato il solo sovraccarico, Paulo sarà portato in panchina contro la Lazio. Difficilmente verrà rischiato dall'inizio. Ma, prima, gli esami. Poi tutto il resto.

 

 

 

