Dybala infortunio, come sta, le sue condizioni e se può saltare il derby

Al derby manca una settimana e la domanda che, adesso, si fanno i tifosi della Roma, e anche lo stesso Gasperini, è: Paulo Dybala ci sarà? Le risposte si avranno tra domani e martedì, ma sicuramente l'argentino farà di tutto per recuperare almeno per la panchina. Cosa è successo, però, contro il Torino? Dybala è uscito al 45' perché, calciando una punizione nel primo tempo, ha avvertito un piccolo fastidio alla gamba sinistra. La Roma lo ha fermato per evitare guai peggiori. Gasperini ha detto che domani si capirà di più: per adesso si parla di sovraccarico muscolare e in mattina è prevista un'ecografia di conferma.