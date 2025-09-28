Gasperini diretta dopo Roma-Verona: le parole in conferenza stampa LIVE

17:47

Termina la conferenza stampa di Gasperini, ora tocca a Dovbyk

Il tecnico giallorosso lascia la sala stampa dell'Olimpico dopo aver risposto alle domande dei giornalisti. Il suo posto viene preso dall'attaccante ucraino, il cui gol oggi ha sbloccato il match.

17:46

Gasperini dice la sua su Pellegrini e Dovbyk

"Oggi la palla lunga andava bene, Dovbyk ha difeso bene i palloni. Da lì sono nati pericoli, non dobbiamo essere per forza degli esteti. Sono contento per Pellegrini, ha risposto bene e ha retto i 90 minuti. Se ha questa presenza, per noi è importante".

17:44

Gasperini: "E' presto per guardare la classifica"

"E' presto per parlare, i ragazzi sono consapevoli delle prestazioni. Abbiamo vinto delle partite e mi sembra meritata, non abbiamo rubato niente, ci stiamo conquistando tutto e vedremo più avanti. Il Verona arrivava prima sul pallone? Questo è un problema quando giochi in casa, non te lo crea se stai basso. Se vuoi prendere la palla ci devi arrivare".

17:43

Gasperini: "Dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni. Sul mio progetto..."

"A che punto è il mio progetto? Mi auguro cresca (ride, ndr). C'era della fatica, quindi spesso arrivavamo per secondi sulla palla. Abbiamo sofferto in difesa, con poca capacità di recuperare la palla sebbene in possesso siamo stati sempre pericolosi. Abbiamo sofferto, ciò mi deve far riflettere. Era la prima volta in cui giocavamo tre gare in 7 giorni, era una novità per vedere chi recupera bene e chi no, ma è tutta esperienza. Giovedì giocheremo contro un'ottima squadra, poi c'è la Fiorentina: non ho mai avuto difficoltà nel giocare tante partite, ma ci dobbiamo abituare".

17:41

"Svilar? Un portiere top, è fantastico"

"Svilar? Forte, forte. Un portiere top. Già lo scorso anno è stato determinante nei risultati della Roma, così come oggi. Al di là delle parate, dà garanzia la sua presenza e la facilità con cui fa le cose. Oggi, nel primo tempo e nell'uscita alla ripresa, è stato decisivo. La prima una gran parata, mentre la seconda era difficilissima: fantastico".

17:40

Gasperini su Dovbyk: "E' motivato, può solo migliorare. La sua crescita ci servirà"

"Artem? Reagisce bene, si vede la motivazione. Deve stare bene dal punto di vista atletico: ci sono ancora dei margini, ha fatto un bel gol e gli darà fiducia. Ci servirà la sua crescita: ha voglia, potrà migliorare".

17:38

Gasperini in conferenza stampa: "Eravamo in difficoltà a livello fisico ma merito ai ragazzi"

Le parole dell'allenatore della Roma dalla sala stampa dello Stadio Olimpico: "Avevamo qualcuno in difficoltà nel recupero fisico e atletico, va dato merito ai ragazzi di aver portato a casa una vittoria importante".

17:35

Inizia la conferenza stampa di Gasperini

L'allenatore giallorosso prende posto in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti dopo Roma-Verona. Inizia la conferenza.

17:34

Gasperini: "Mel Gibson in tribuna? E' un idolo e porta fortuna, lo inviteremo spesso"

Il tecnico giallorosso viene interpellato anche sulla presenza, in tribuna, del celebre attore: "Ah beh, questo è importante, è fondamentale (ride ndr). Per la mia generazione è un idolo, un idolo per tutti quanti noi, quindi… Vabbè, ci fa piacere, vuol dire che ha portato fortuna anche lui… E quindi lo inviteremo spesso!".

17:33

Gasperini: "Roma prima in classifica con il Napoli? Fa piacere ma il campionato è molto lungo"

"Noi in vetta alla Serie A? Indubbiamente piacevoli questi risultati, anche questa vittoria", sottolinea ancora Gasperini ai microfoni di Dazn. "Però, come ho già avuto modo di dire in settimana, è un momento in cui dobbiamo fare delle valutazioni di partita in partita su quello che facciamo, perché il campionato è molto lungo. Noi dobbiamo pensare a crescere, a costruirci, a migliorarci, a inserire e recuperare più giocatori, come è successo con Pellegrini, con Artem Dovbyk, con Hermoso, e così faremo con altri. Aspettiamo di recuperare anche qualche infortunato. Oggi ha esordito anche Ziolkowski, che è un ragazzo sicuramente di prospettiva. C’è qualche altro giovane dietro che potrà darci una mano, soprattutto se incontreremo difficoltà a giocare tre partite in una settimana".

17:32

Gasperini esalta Svilar: "Abbiamo un grande portiere"

"I numeri della Roma in fase difensiva sono questi. Molto c’è anche di Svilar, che ogni volta molto spesso è il protagonista. E comunque, anche quando fa delle parate eccezionali, è sempre una garanzia, una sicurezza anche nella gestione del gioco, nella gestione di palle che fa diventare semplici. Ha un tempismo incredibile: questa uscita è stata determinante, così come la parata che ha fatto nel primo tempo. Indubbiamente abbiamo un grande portiere".

17:31

Gasperini: "Oggi più difficoltà del solito, con il Verona abbiamo sofferto"

"Indubbiamente - prosegue il tecnico giallorosso - abbiamo avuto difficoltà che in altre gare non abbiamo mai avuto. Io lo imputo al fatto che era evidente, in alcuni giocatori che sono sempre stati di grande efficacia e di grande precisione, una difficoltà maggiore. Oggi c’era sicuramente una difficoltà più evidente. Quindi loro, quando venivano su, riuscivano a palleggiare e a giocare con più facilità del solito. È un peccato, perché quando siamo ripartiti avevamo spesso la possibilità di poter essere incisivi, però abbiamo sofferto un po’ di più e abbiamo dovuto giocare questo tipo di partita".

17:29

Gasperini: "Scorie dopo l'Europa League, dobbiamo valutare tutto in vista delle prossime gare"

Il tecnico giallorosso ha analizzato il match tra Roma e Verona ai microfoni di Dazn: "Io arrabbiato durante la partita? No, no, arrabbiatura... No, mi rendevo conto della difficoltà di diversi giocatori oggi. È la prima volta che ci capita di giocare tre partite in una settimana, probabilmente non con tutti siamo riusciti a recuperare, almeno un po’ di scorie sono rimaste. È una cosa su cui dovremmo riflettere, non ce l’aspettavamo e quindi dovremo stare a valutare anche questo nelle prossime gare".

17:27

Mel Gibson all'Olimpico con la sciarpa della Roma: Gasperini ha un tifoso speciale in tribuna

Il grande attore sugli spalti dell'Olimpico per assistere al match di campionato contro il Verona

17:21

Celik al settimo cielo: "Prima volta da Mvp. Sul primato in classifica..."

"MVP della partita? Non lo so, ma sono contento per il premio è la prima volta. Sono contento. Se guarderò Milan-Napoli? Passo dopo passo, vinciamo tutte le partite che è la cosa più importante. Dopo vediamo cosa succede". Così, ai microfoni di Dazn, il difensore turco dopo l'ottima prestazione con il Verona che gli è valsa il titolo di miglior giocatore del match.

17:18

Roma, Soulé: "Contento per il gol, dobbiamo continuare su questa strada"

Le parole dell'argentino ai microfoni di Dazn dopo il match dell'Olimpico: "Primo gol stagionale in casa? Sì, ovviamente sono molto contento. Non è stata una partita facile, queste partite sono le più difficili. Devi prendere i punti per forza e per fortuna lo abbiamo ottenuto. Sono molto contento di aver fatto il mio primo gol qua, lo aspettavo da tanto e sono veramente contento". Sulla tenuta difensiva della Roma (un solo gol subito in cinque uscite stagionali in A): "Ovviamente è tanto importante. Noi attaccanti siamo i primi a difendere, come ci dice il mister: "andare a pressare, andare forte". E poi ovviamente con tutta la squadra, con i difensori, dobbiamo continuare su questa strada. E, come ho detto prima, dal primo che scende all’ultimo in campo, dobbiamo tutti difendere. Poi i gol arrivano, quindi quello è il più importante". Sull'esultanza: "Sinistro-destro dopo il gol? Mi sono reso conto e l’ho fatto. Ho avuto un po’ di crampi lì, saltando il cartellone, però sì, va bene".

17:13

Sorpresa all'Olimpico: la Roma all'intervallo mette un nuovo inno, ecco quale

Dopo la coreografia al derby, la società prende una decisione che fa felici i tifosi. LEGGI TUTTO

17:07

La Roma regola 2-0 il Verona, come cambia la classifica dei giallorossi

La squadra di Gasperini regola i gialloblù di Zanetti: decisive le reti di Dovbyk (in gol dopo quasi cinque mesi di digiuno) e Soulé, al secondo centro stagionale in Serie A. Una vittoria importante per la Roma che sale a quota 12 punti, a pari merito con il Napoli impegnato questa sera nel big match di San Siro con il Milan.

Serie A, la classifica LIVE

16:57

La Roma batte il Verona: tra poco Gasperini in conferenza stampa

I giallorossi piegano 2-0 il Verona, conquistano la quarta vittoria stagionale in campionato e volano momentaneamente in testa alla classifica a pari merito con il Napoli. Attesa per le parole del tecnico giallorosso.

Stadio Olimpico, Roma