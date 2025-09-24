Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Nizza-Roma diretta Europa League: segui la sfida di oggi LIVE

All'Allianz Riviera i giallorossi impegnati nella gara valida per la prima giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale
Nizza
Nizza
Roma
Roma
21:00
Europa LEAGUE - 24.09.2025
Allianz Riviera

Nizza
21:00
Roma
10 min
Nizza-Roma, inizia l'avventura dei giallorossi di Gian Piero Gasperini nella Fase Campionato di Europa League. Dopo il successo nel derby dell'Olimpico contro la Lazio, grazie a un gol di Pellegrini, scocca l'ora del debutto stagionale nella seconda competizione più importante per club in Europa. In casa dei francesi allenati da Haise, l'obiettivo è partire con il piede giusto per portare a casa i primi punti in classifica. Nella scorsa stagione la Roma di Ranieri fu eliminata agli ottavi di finale dall'Athletic Bilbao. Si riparte con rinnovate ambizioni, entusiasmo e dall'esperienza di un tecnico che ha già alzato al cielo la Coppa dell'Europa League a Dublino con l'Atalanta nel 2024. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta di CorrieredelloSport.it.

20:41

Europa League, vince il Midtylland, pari tra Paok e Maccabi Tel Aviv

Midtylland-Sturm Graz 2-0, Paok Salonicco-Maccabi Tel Aviv 0-0. Primi risultati ufficiali della nuova edizione dell'Europa League. CONSULTA IL CALENDARIO

20:31

Prosegue il riscaldamento di Nizza e Roma

Nizza e Roma intensificano le operazioni di riscaldamento. Tra ventinove minuti il calcio d'inizio della sfida valida per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League.

20:25

Tsimikas: "Un privilegio giocare per la Roma, io titolare? Aspettavo questo momento"

Tsimikas a Sky: "Aspettavo il momento del debutto da titolare, ma dovevo lavorare. Sono pronto. C'è tanta pressione nel calcio italiano, per me ogni partita è come una finale non solo il derby. Per me è un privilegio essere qui e giocare per una grande squadra qual è la Roma".

20:22

Nizza-Roma, disordini fuori dalla stadio

Caos a poche ore dalla prima sfida stagionale di Europa League: la ricostruzione delle tensioni pre partita. LEGGI TUTTO

20:13

Massara: "Nizza squadra forte"

Massara a Sky: "Il Nizza è una squadra forte, un avversario molto difficile. Hanno iniziato in maniera non positiva, ma giocheranno in maniera speculare a noi, in maniera fisica e aggressiva. Dobbiamo affrontare la gara al meglio altrimenti avremo delle difficoltà".

20:11

Massara: "Rinnovo Pellegrini? Il calcio evolve rapidamente. Teniamo all'Europa League"

Massara a Sky: "C'è una squadra da costruire, abbiamo lavorato per allargare l'organico e dare più scelte all'allenatore. Stasera inizia una competizione a cui teniamo molto. Speriamo di fare bene. Rinnovo di Pellegrini? Il calcio evolve così rapidamente, nessuno scenario può essere precluso, ma ora siamo concentrati sul campo. Lorenzo è attaccato a questa sqaudra, ha fatto cose importanti e continuera a farle. Ora siamo focalizzati sulla partita. Siamo consapevoli di avere un calendario difficile, affrontiamo tutte squadre di livello, ma abbiamo ambizione di competere".

20:00

Nizza-Roma, alle 21 il calcio d'inizio

Tra un'ora il fischio d'inizio di Nizza-Roma, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League.

19:55

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

19:54

Nizza, la formazione ufficiale

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise.

19:49

Roma, l'Europa League è una miniera d'oro

Roma, l'Europa League è una miniera d'oro. Il Tottenham campione, un anno fa, ha guadagnato circa 40 milioni. I giallorossi, arrivando gli ottavi, più di 22. I ricavi Uefa possono aiutare il club con il fair play finanziario, scongiurando il rischio di cessioni eccellenti. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

19:47

Tensione prima di Nizza-Roma

Tensione prima di Nizza-Roma. All'esterno dell'Allianz Riviera massiccio dispiegamento di forze di polizia in assetto anti sommossa. VEDI IL VIDEO

19:46

Nizza-Roma, dove vederla in tv

Scatta il conto alla rovescia per Nizza-Roma. Calcio d'inizio alle 21: dove vederla in tv e diretta streaming. LEGGI TUTTO

Allianz Riviera - Nizza

 

 

 

 

