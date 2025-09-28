Camarda all'ultimo respiro: il  Lecce riagguanta il Bologna allo scadere

Grandi emozioni dal match del Via del Mare tra Lecce e Bologna . Finisce con un pirotecnico ed emozionante 2-2 , giusto epilogo di una partita giocata sul filo dell'equilibrio dalle due squadre. I salentini si illudono e si disperano per la rimonta felsinea, prima di esultare al pari raggiunto allo scadere grazie al baby di scuola milanista Camarda , che regala a Di Francesco un pari che sa di speranza.

Primo tempo con beffa per il Lecce

Il primo tempo racconta di un Lecce a tratti spumeggiante, che mette alle corde il Bologna e che si porta meritatamente avanti grazie al gol di Coulibaly, ma che si chiude in parità, perché l'ingenuità di Kouassi, che sgambetta platealmente Dallinga, regala ad Orsolini la possibilità di firmare il pari dal dischetto. In mezzo, la clamorosa traversa centrata da Tete Morente, che avrebbe portato la squadra di Di Francesco sul 2-0.

Secondo tempo con beffa per il Bologna

Nella ripresa la musica non cambia, con il Lecce a cercare la vittoria contro un Bologna incapace di rendersi pericoloso. Prima il palo di Coulibaly, poi il miracolo di Skorupski su Gallo, sembrano i segnali che annunciano la prima vittoria dei salentini in campionato. E invece, in ossequio alla regola universale del calcio, 'gol sbagliato, gol subito', a portarsi avanti è il Bologna, grazie al destraccio di Odgaard, deviato alle spalle di Falcone dall'involontario intervento di Tiago Gabriel. Il Lecce non ci sta e carica testa bassa, centrando il palo con la rabbiosa incornat di Pierotti, e trovando la rete del pareggio all'ultimo secondo di recupero con il baby Camarda, che sigla il suo primo gol in Serie A.