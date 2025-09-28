Camarda, a 17 anni primo gol in Serie A e dedica a Florenzi: “Gli avevo promesso che…”

Un pomeriggio da ricordare per Francesco Camarda, che a soli 17 anni ha trovato la sua prima rete in Serie A, scrivendo una nuova pagina della sua giovane carriera. Il gol è arrivato nel finale di Lecce-Bologna 2-2, partita intensa e combattuta, in cui il giovane attaccante giallorosso si è fatto trovare pronto al momento giusto. “Una emozione bellissima, è il mio primo gol e sono felice di averlo segnato per aiutare la squadra in una partita importante e difficile. Ci stiamo impegnando tutti durante la settimana, spero che questo mio gol sia solo il primo di tanti altri”, ha dichiarato emozionato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il fischio finale.
Camarda e quella dedica speciale per Florenzi
Camarda, arrivato in estate al Lecce in prestito dal Milan, non ha nascosto la sua commozione, dedicando la rete a una persona speciale: “Il mio primo gol lo dedico a Florenzi, perché era una promessa che gli avevo fatto. Ma lo dedico anche a tutta la squadra e ai tifosi del Lecce”. Un traguardo che sa di inizio, non di arrivo. Il centravanti classe 2008 – già considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano – si è regalato e ha regalato ai suoi tifosi un momento che resterà indelebile, mostrando personalità e freddezza in una sfida tutt’altro che semplice.