Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Camarda, a 17 anni primo gol in Serie A e dedica a Florenzi: “Gli avevo promesso che…”

La giovane punta del Lecce segna e non dimentica il suo ex compagno al Milan: "Ma penso anche a squadra e tifosi"
Camarda, a 17 anni primo gol in Serie A e dedica a Florenzi: “Gli avevo promesso che…”© LAPRESSE
2 min
Lecce

Lecce

Tutte le notizie sulla squadra

Un pomeriggio da ricordare per Francesco Camarda, che a soli 17 anni ha trovato la sua prima rete in Serie A, scrivendo una nuova pagina della sua giovane carriera. Il gol è arrivato nel finale di Lecce-Bologna 2-2, partita intensa e combattuta, in cui il giovane attaccante giallorosso si è fatto trovare pronto al momento giusto. “Una emozione bellissima, è il mio primo gol e sono felice di averlo segnato per aiutare la squadra in una partita importante e difficile. Ci stiamo impegnando tutti durante la settimana, spero che questo mio gol sia solo il primo di tanti altri”, ha dichiarato emozionato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il fischio finale.

Camarda e quella dedica speciale per Florenzi

Camarda, arrivato in estate al Lecce in prestito dal Milan, non ha nascosto la sua commozione, dedicando la rete a una persona speciale: Il mio primo gol lo dedico a Florenzi, perché era una promessa che gli avevo fatto. Ma lo dedico anche a tutta la squadra e ai tifosi del Lecce”. Un traguardo che sa di inizio, non di arrivo. Il centravanti classe 2008 – già considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano – si è regalato e ha regalato ai suoi tifosi un momento che resterà indelebile, mostrando personalità e freddezza in una sfida tutt’altro che semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lecce

Da non perdere

Camarda all'ultimo respiro salva il LecceCagliari, Belotti shock: rottura del crociato