Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, si rialza la Lazio che torna a vincere. Nella trasferta difficile a Marassi contro il Genoa, brillano i biancocelesti: 3-0 con i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Vittoria che permette alla squadra di Maurizio Sarri di salire a quota sei punti in classifica al tredicesimo posto. Genoa che invece rimane fermo a due in fondo alla classifica insieme a Pisa e Lecce.
La nuova classifica di Serie A dopo la quinta giornata
Parte da qui la rincorsa all'Europa per la Lazio, dopo un inizio di campionato complicato dal punto di vista dei risultati. Il primo piazzamento utile per la qualificazione alle competizioni europee è ora a tre punti di distanza. In vetta rimangono gli equilibri stabiliti dopo la domenica di Serie A, con Milan, Napoli e Roma appaiate a 12 punti. La Juventus osserva subito dietro a 11, e si prepara al big match della prossima giornata contro i rossoneri di Massimiliano Allegri.