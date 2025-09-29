Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, si rialza la Lazio che torna a vincere. Nella trasferta difficile a Marassi contro il Genoa, brillano i biancocelesti: 3-0 con i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Vittoria che permette alla squadra di Maurizio Sarri di salire a quota sei punti in classifica al tredicesimo posto. Genoa che invece rimane fermo a due in fondo alla classifica insieme a Pisa e Lecce.