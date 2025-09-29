Genoa-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi live

La Lazio contro il Genoa per cancellare una partenza deludente in campionato e dimenticare subito il derby. C’è emergenza: Sarri si ritrova solo con due centrocampisti e ha reintegrato Basic. Con tutte le difficoltà del caso i biancocelesti vanno a caccia di punti importanti per rilanciarsi. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
20:37
Ci siamo, sta per iniziare Genoa-Lazio
Squadre pronte ad entrare in campo. Tra poco il via del match.
20:21
Il dato sull’inizio del campionato
La squadra di Sarri ha raccolto soltanto tre punti nei primi quattro match del torneo in corso; considerando le squadre presenti sia in questo che nello scorso campionato, nessuna è peggiorata più dei biancocelesti rispetto alle prime quattro sfide della Serie A 2024/25: -4 punti, come il Torino.
20:14
La classifica della Lazio
I biancocelesti ad oggi hanno collezionato solo 3 punti in 4 partite. Al momento è quindicesima. Serve una netta sterzata dopo un avvio molto deludente.
20:10
Lazio, cosa dicono i numeri
La Lazio ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A giocate contro il Genoa, senza subire gol, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro la squadra ligure per la prima volta nel massimo campionato.
19:52
Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali
GENOA (4-2-3-1) - Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All.: Vieira.
LAZIO (4-2-3-1) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Sarri.
19:39
L’emergenza Lazio
Basic dentro al posto di Dele-Bashiru, Rovella ancora combattuto se operarsi o meno, Vecino sempre insicuro sul rientro e rimasto a Roma, Guendouzi fuori due turni, Belahyane uno, due soli centrocampisti a Genova (Cataldi e Basic) su 22 convocati (con due Primavera).
19:33
Genoa-Lazio in tv e in streaming: dove vederla
La sfida avrà inizio alle 20:45. Qui tutti gli aggiornamenti su dove seguirla.
19:30
Genoa-Lazio, il via alle 20:45
La Lazio deve rilanciarsi in classifica e va in campo con un solo obiettivo: conquistare i 3 punti e dimenticare il derby. Il fischio d'inizio contro la squadra di Vieira alle 20:45
Stadio Marassi - Genova