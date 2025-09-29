Genoa-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi live

La Lazio contro il Genoa per cancellare una partenza deludente in campionato e dimenticare subito il derby. C’è emergenza: Sarri si ritrova solo con due centrocampisti e ha reintegrato Basic. Con tutte le difficoltà del caso i biancocelesti vanno a caccia di punti importanti per rilanciarsi. Tutti gli aggiornamenti in diretta.