Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Genoa-Lazio diretta Serie A: segui la sfida di oggi live

I biancocelesti, in piena emergenza tra infortuni e squalifiche, vanno a caccia dei tre punti: tutti gli aggiornamenti
Genoa
Genoa
Lazio
Lazio
20:45
Serie A - 29.09.2025
Luigi Ferraris

TabellinoCalendarioClassifiche
Genoa
20:45
Lazio
5 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

La Lazio contro il Genoa per cancellare una partenza deludente in campionato e dimenticare subito il derby. C’è emergenza: Sarri si ritrova solo con due centrocampisti e ha reintegrato Basic. Con tutte le difficoltà del caso i biancocelesti vanno a caccia di punti importanti per rilanciarsi. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

20:37

Ci siamo, sta per iniziare Genoa-Lazio

Squadre pronte ad entrare in campo. Tra poco il via del match.

20:21

Il dato sull’inizio del campionato

La squadra di Sarri ha raccolto soltanto tre punti nei primi quattro match del torneo in corso; considerando le squadre presenti sia in questo che nello scorso campionato, nessuna è peggiorata più dei biancocelesti rispetto alle prime quattro sfide della Serie A 2024/25: -4 punti, come il Torino.

20:14

La classifica della Lazio

I biancocelesti ad oggi hanno collezionato solo 3 punti in 4 partite. Al momento è quindicesima. Serve una netta sterzata dopo un avvio molto deludente.

20:10

Lazio, cosa dicono i numeri

La Lazio ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A giocate contro il Genoa, senza subire gol, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro la squadra ligure per la prima volta nel massimo campionato.

19:52

Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1) -  Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All.: Vieira.

LAZIO (4-2-3-1) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Sarri.

19:39

L’emergenza Lazio

Basic dentro al posto di Dele-Bashiru, Rovella ancora combattuto se operarsi o meno, Vecino sempre insicuro sul rientro e rimasto a Roma, Guendouzi fuori due turni, Belahyane uno, due soli centrocampisti a Genova (Cataldi e Basic) su 22 convocati (con due Primavera).

19:33

Genoa-Lazio in tv e in streaming: dove vederla

La sfida avrà inizio alle 20:45. Qui tutti gli aggiornamenti su dove seguirla.

19:30

Genoa-Lazio, il via alle 20:45

La Lazio deve rilanciarsi in classifica e va in campo con un solo obiettivo: conquistare i 3 punti e dimenticare il derby. Il fischio d'inizio contro la squadra di Vieira alle 20:45

Stadio Marassi - Genova

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

La diretta di Genoa-Lazio