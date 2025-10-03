Francesco Totti incredulo per i tre rigori sbagliati dalla Roma: il suo audio diventa virale

Un audio inviato agli amici che, come purtroppo accade in questi casi, diventa virale. Un audio, però, in cui c’è tutto Francesco Totti. La sua ironia, la sua romanità e anche il suo tifo per la Roma visto che ieri era sul divano e come un normale tifoso era incredulo davanti ai tre errori di fila dal dischetto. Per questo nell’audio, inviato a un amico che come purtroppo troppo spesso accade in questi casi lo ha inoltrato e stamattina era sui telefoni di mezza Roma, Totti dice: “Dai oh è uno scherzo, non scherziamo dai. A me mi rompevano il ca… che facciamo gol su rigore, è facile tirare i rigori… non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili”. A corredo due tre espressioni colorite, in pieno stile Totti. Che ieri, come tutti i romanisti, era incredulo. E cosi, tra una battuta e l’altra, ha sintetizzato il pensiero di qualsiasi tifoso.