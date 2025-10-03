Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Francesco Totti incredulo per i tre rigori sbagliati dalla Roma: il suo audio diventa virale

La bandiera giallorossa commenta con ironia gli errori dal dischetto di Dovbyk e Soulé nel match di Europa League
2 min

Un audio inviato agli amici che, come purtroppo accade in questi casi, diventa virale. Un audio, però, in cui c’è tutto Francesco Totti. La sua ironia, la sua romanità e anche il suo tifo per la Roma visto che ieri era sul divano e come un normale tifoso era incredulo davanti ai tre errori di fila dal dischetto. Per questo nell’audio, inviato a un amico che come purtroppo troppo spesso accade in questi casi lo ha inoltrato e stamattina era sui telefoni di mezza Roma, Totti dice: “Dai oh è uno scherzo, non scherziamo dai. A me mi rompevano il ca… che facciamo gol su rigore, è facile tirare i rigori… non è mai successo nella storia del calcio, tre rigori uno dietro l’altro, solo la Roma riesce a fare ‘ste cose, incredibili”. A corredo due tre espressioni colorite, in pieno stile Totti. Che ieri, come tutti i romanisti, era incredulo. E cosi, tra una battuta e l’altra, ha sintetizzato il pensiero di qualsiasi tifoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

