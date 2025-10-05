Dove vedere Napoli-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli vuole tornare al successo anche in campionato. Al "Maradona" la squadra di Antonio Conte ospiterà il Genoa di Viera, che nelle prime cinque giornate di campionato ha collezionato solamente due punti, con altrettanti pareggi conquistati e tre sconfitte.

Napoli-Genoa, l'orario

Napoli-Genoa andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 18:00 allo stadio "Maradona" di Napoli.

Dove vedere Napoli-Genoa in diretta tv

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Maradona" in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.