Quanto sei bella Roma: Gasperini vola in testa con Soulé e Cristante. Fiorentina in piena crisi, a Pioli non basta Kean

Kean si sblocca, Fiorentina avanti

Avevano tre rigori sbagliati e una figuraccia di coppa da farsi perdonare in fretta. Dovbyk con un assist di tacco, Soulé con un gol e l'angolo decisivo per il colpo di testa di Cristante hanno subito risposto ai malumori europei spingendo la Roma verso l'importantissima vittoria del Franchi. Soffrendo contro una Fiorentina confusa, imprecisa ma mai arrendevole (un palo di Kean e una traversa di Piccoli, oltre al primo gol in campionato dell'attaccante ex Juve), la squadra di Gasperini, che ritrova Dybala nell'ultima mezzora, infila la quinta vittoria in sei giornate arrivando alla sosta per le nazionali da capolista. Al di là delle reti, di altissimo livello le prestazioni di Soulé e Cristante. Dovbyk più vivo, Celik si conferma, mentre N'Dicka (in affanno contro Kean) paga forse un po' di stanchezza.

Rispetto alla formazione che ha perso contro il Lille, Gasperini ne cambia quattro: fuori Hermoso, El Aynaoui, Pellegrini e Ferguson, dentro Mancini, Koné, Baldanzi e Dovbyk. Dall'altra parte, anche Pioli ne conferma sette su undici, inserendo Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gudmundsson e Kean al posto di Fagioli, Ndour, Dzeko e Piccoli. Le mosse della Fiorentina si rivelano più funzionali in avvio, con Mandragora molto aggressivo in mezzo al campo e soprattutto un Kean ispiratissimo. E' il 14' quando l'attaccante viola approfitta di uno scontro fortuito tra Mancini e Celik, si invola verso la porta e dopo aver bruciato N'Dicka sullo scatto lascia partire un destro preciso e potente sul secondo palo che sorprende Svilar e fa impazzire il Franchi.