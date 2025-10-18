Dove vedere Torino-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Torna il campo il Napoli. La squadra di Antonio Conte riprende il suo cammino in campionato dopo la sosta del campionato dallo Stadio Olimpico - Grande Torino contro i granata di Marco Baroni. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria interna contro il Genoa, mentre il Torino dell'ex Simeone dal pareggio per 3-3 contro la Lazio.
Torino-Napoli, l'orario
Torino-Napoli andrà in scena oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 18 allo stadio Olimpico - Grande Torino di Torino.
Dove vedere Torino-Napoli in diretta tv
Torino-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Torino-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Torino in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni ufficiali di Baroni e Conte
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Simeone. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Masin, Ilkhan, Ilic, Njie, Adams, Lazaro, Dembelé, Biraghi, Ismajili, Gineitis, Zapata.
Indisponibili: Schuurs, Anjorin, Aboukhlal. Squalificati: -. Diffidati: -.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.
Indisponibili: Contini, Lobotka, Lukaku, Rrahmani. Squalificati: -. Diffidati: -.
