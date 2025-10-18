Dove vedere Torino-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Torino-Napoli, l'orario

Torino-Napoli andrà in scena oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 18 allo stadio Olimpico - Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Napoli in diretta tv

Torino-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Torino in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.