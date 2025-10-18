Corriere dello Sport.it
Scontro tra tifoserie prima di Pisa-Verona: ci sono feriti

Scontro tra tifoserie prima di Pisa-Verona: ci sono feriti

I tafferugli hanno avuto luogo in prossimità della Cetilar Arena. Necessaria l'esplosione di lacrimogeni
2 min
Scontro tra tifoserie a Pisa a poche ore dalla partita dei nerazzurri contro il Verona. I tafferugli hanno avuto luogo nelle zone limitrofe alla Cetilar Arena, che alle 15:00 sarà teatro della sfida tra la squadra di Gilardino e quella di Zanetti, all'incirca alle 11:30, e ha reso necessario l'intervento della polizia e dei carabinieri, costretti a far espodere alcuni lacrimogeni.

Pisa-Verona, scontro tra tifosi. Ambulanze sul posto per soccorrere i feriti

All'incirca alle 11:30, in tarda mattinata, un gruppo composto da circa duecento tifosi veronesi sono giunti a piedi, privi di scorta, in prossimità dello stadio. Quello il luogo nel quale sono partiti gli scontri che hanno richiesto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine le quali, dopo aver fatto esplodere dei fumogeni, hanno ripristinato la calma. La zona è stata cinturata. Sul posto alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi. E' in corso l'identificazione da parte della polizia dei tifosi veronesi. Nuovi scontri a Pisa, dopo quelli verificatesi con i tifosi della Fiorentina lo scorso 28 settembre.

