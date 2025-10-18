Scontro tra tifoserie prima di Pisa-Verona: ci sono feriti

Scontro tra tifoserie a Pisa a poche ore dalla partita dei nerazzurri contro il Verona. I tafferugli hanno avuto luogo nelle zone limitrofe alla Cetilar Arena, che alle 15:00 sarà teatro della sfida tra la squadra di Gilardino e quella di Zanetti, all'incirca alle 11:30, e ha reso necessario l'intervento della polizia e dei carabinieri, costretti a far espodere alcuni lacrimogeni.