Tra Atalanta e Lazio pari senza gol: come cambia la classifica della Serie A
Finisce 0-0 a Bergamo il match della 7 ª giornata: la situazione aggiornata e le posizioni delle squadre di Juric e Sarri
ROMA - Pari sofferto per la Lazio a Bergamo contro l'Atalanta in uno dei match validi per la 7ª giornata della Serie A. Un risultato che non migliora di molto la classifica dei biancocelesti e rappresenta in qualche modo un'occasione persa per la Dea, che avrebbe potuto avvicinarsi alle prime posizioni.
Serie A, come cambia la classifica dopo Atalanta-Lazio
Ora ottava, l'Atalanta di Ivan Juric resta dietro alla Juve e viene scavalcata dal Como, ma anche staccata dal Bologna. Resta invece nel limbo di metà classifica la Lazio di Maurizio Sarri, che nonostante l'emergenza inanella il terzo risultato utile di fila (secondo pareggio consecutivo dopo non aver mai pareggiato nelle prime cinque giornate).