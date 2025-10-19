Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tra Atalanta e Lazio pari senza gol: come cambia la classifica della Serie A

Finisce 0-0 a Bergamo il match della 7 ª giornata: la situazione aggiornata e le posizioni delle squadre di Juric e Sarri
2 min
TagsLazioatalantaClassifica Serie A

ROMA - Pari sofferto per la Lazio a Bergamo contro l'Atalanta in uno dei match validi per la 7ª giornata della Serie A. Un risultato che non migliora di molto la classifica dei biancocelesti e rappresenta in qualche modo un'occasione persa per la Dea, che avrebbe potuto avvicinarsi alle prime posizioni.

Atalanta-Lazio 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Serie A, come cambia la classifica dopo Atalanta-Lazio

Ora ottava, l'Atalanta di Ivan Juric resta dietro alla Juve e viene scavalcata dal Como, ma anche staccata dal Bologna. Resta invece nel limbo di metà classifica la Lazio di Maurizio Sarri, che nonostante l'emergenza inanella il terzo risultato utile di fila (secondo pareggio consecutivo dopo non aver mai pareggiato nelle prime cinque giornate).

QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

La partita