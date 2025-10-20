Hernanes pentito dopo Roma-Inter: arrivano le scuse dopo la battuta infelice

ROMA - "È meglio che la Roma perda". Così Hernanes, in diretta su Dazn dopo il big match dell'Olimpico tra i giallorossi e l'Inter, aveva commentato il successo della squadra di Chivu su quella di Gasperini, facendo insorgere i tifosi di Dybala e compagni (QUI I DETTAGLI). Dopo le roventi polemiche delle ultime ore, lo stesso 'Profeta' ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram provando a gettare acqua sul fuoco: "Dai ragazzi si vede che era una battuta, ma è vero che è stata una battuta poco felice. L’Hernanes tifoso ha preso il sopravvento in questa situazione", ammette l'ex fantasista di Lazio e Inter.