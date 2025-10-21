Milan-Fiorentina, la verità sul contatto Parisi-Gimenez: tutte le parole in sala Var

In Milan-Fiorentina il VAR non sarebbe dovuto intervenire richiamando al monitor l'arbitro Marinelli per valutare il presunto fallo da rigore di Parisi su Gimenez . E il rigore , poi assegnato, non c'era . Come anticipato da Edmondo Pinna , nel corso di Open Var è arrivata la conferma sul modo in cui avrebbe dovuto essere gestito l'episodio che la scorsa domenica sera ha deciso la sfida tra i rossoneri e i viola, valido per la settima giornata di Serie A .

Marinelli sul contatto Gimenez-Parisi: "Per me no!", ma Abisso lo richiama al monitor: "Lo prende in faccia e lo trattiene"

Nel momento in cui l'arbitro Marinelli vede Gimenez cadere a terra in area di rigore, dopo un contatto con Parisi, esclama: “No! Per me no, per me no. Ha il braccio largo, ma…”. A questo punto intervengono, dalla sala VAR, Abisso e Di Paolo. Viene dapprima ipotizzato un pestone ai danni dell’attaccante messicano, poi viene il movimento del braccio di Parisi: “In faccia e pure lo sente. È un gesto gratuito, prima lo prende in faccia e poi lo trattiene pure. Il giocatore è Parisi, consiglio un on-field review per un possibile calcio di rigore. Si vede la mano sul viso e lo trattiene pure. Essendo colpo sul viso puoi fare anche sanzione disciplinare”.

De Marco sul contatto Gimenez-Parisi: "Era una valutazione di campo dell'arbitro"

Andrea De Marco ha spiegato perché il VAR non sarebbe dovuto intervenire e che non era calcio di rigore: “In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c’è l’intensità, come in questo caso, il VAR non deve intervenire. Era una valutazione di campo dell’arbitro. Con la soglia dei rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi in questa stagione, questo non è calcio di rigore. Se l’arbitro avesse valutato l’episodio da rigore, il VAR sarebbe dovuto intervenire per farlo togliere".

Sulla reazione di Gimenez al tocco con Parisi, De Marco ha commentato: “Ha accentuato molto la caduta. In questa stagione stiamo vedendo molti calciatori avere un atteggiamento di questo tipo. Rocchi è stato molto chiaro e molto duro. La commissione sta studiando dei provvedimenti per casi come questo. In campo ci vuole massimo rispetto e queste cose sono da eliminare”.