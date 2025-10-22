Arbitri serie A: Napoli-Inter a Mariani, Colombo per Lazio-Juve. Roma, c'è Manganiello

A pochi passi dal weekend, l' AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A . C'è Maurizio Mariani per il big match tra Napoli ed Inter, mentre saranno Colombo e Manganiello a dirigere rispettivamente Lazio- Juve e Sassuolo-Roma.

Serie A, le designazioni arbitrali dell'ottava giornata: Napoli-Inter a Mariani

C'era grande attesa per la designazione arbitrale di Napoli-Inter, affidata all'esperienza di Maurizio Mariani di Roma. Il classe '82 vanta 24 precedenti con i partenopei (15 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e 18 con i nerazzurri (8 successi, 5 pari e 5 ko). Per Lazio-Juve c'è Andrea Colombo della sezione di Como, con i bianconeri che hanno incrociato dieci volte il fischietto lariano, collezionando 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Sassuolo-Roma a Gianluca Manganiello di Pinerolo, che ha incontrato i giallorossi in 13 occasioni: mai un segno X, ma undici successi capitolini e due ko, di cui uno pesantissimo a Firenze contro la Fiorentina in Coppa Italia (7-1).

Arbitri e sala Var per l'ottava giornata di Serie A

Si avvicina lo "start" dell'ottava giornata di campionato, con Milan-Pisa che aprirà questo lungo weekend di Serie A. Il sabato di calcio, invece, lascerà spazio prima ad autentici scontri salvezza e poi accenderà i riflettori sullo stadio "Maradona" per Napoli-Inter. Il programma si chiuderà domenica alle ore 20:45 con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A:

MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI

UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00

CHIFFI (foto)

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DOVERI

NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: MARESCA

TORINO – GENOA h. 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV: MASSA

VAR: DI BELLO

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: DI MARCO

VAR: DOVERI

AVAR: SERRA

SASSUOLO – ROMA h. 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV: FABBRI

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA

FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV: GUIDA

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA