mercoledì 22 ottobre 2025
Arbitri serie A: Napoli-Inter a Mariani, Colombo per Lazio-Juve. Roma, c'è Manganiello

L'AIA ha reso ufficialmente note le designazioni arbitrali per il prossimo weekend di campionato, che prevede tante sfide interessanti: riflettori puntati sul "Maradona"
4 min
TagsArbitriSerie A

A pochi passi dal weekend, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. C'è Maurizio Mariani per il big match tra Napoli ed Inter, mentre saranno Colombo e Manganiello a dirigere rispettivamente Lazio-Juve e Sassuolo-Roma.

Serie A, le designazioni arbitrali dell'ottava giornata: Napoli-Inter a Mariani

C'era grande attesa per la designazione arbitrale di Napoli-Inter, affidata all'esperienza di Maurizio Mariani di Roma. Il classe '82 vanta 24 precedenti con i partenopei (15 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e 18 con i nerazzurri (8 successi, 5 pari e 5 ko). Per Lazio-Juve c'è Andrea Colombo della sezione di Como, con i bianconeri che hanno incrociato dieci volte il fischietto lariano, collezionando 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Sassuolo-Roma a Gianluca Manganiello di Pinerolo, che ha incontrato i giallorossi in 13 occasioni: mai un segno X, ma undici successi capitolini e due ko, di cui uno pesantissimo a Firenze contro la Fiorentina in Coppa Italia (7-1).

Arbitri e sala Var per l'ottava giornata di Serie A

Si avvicina lo "start" dell'ottava giornata di campionato, con Milan-Pisa che aprirà questo lungo weekend di Serie A. Il sabato di calcio, invece, lascerà spazio prima ad autentici scontri salvezza e poi accenderà i riflettori sullo stadio "Maradona" per Napoli-Inter. Il programma si chiuderà domenica alle ore 20:45 con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A:

MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI

UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00

CHIFFI (foto)

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DOVERI

NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: MARESCA

TORINO – GENOA h. 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV: MASSA

VAR: DI BELLO

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: DI MARCO

VAR: DOVERI

AVAR: SERRA

SASSUOLO – ROMA h. 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV: FABBRI

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA

FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV: GUIDA

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

