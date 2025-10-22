Arbitri serie A: Napoli-Inter a Mariani, Colombo per Lazio-Juve. Roma, c'è Manganiello
A pochi passi dal weekend, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. C'è Maurizio Mariani per il big match tra Napoli ed Inter, mentre saranno Colombo e Manganiello a dirigere rispettivamente Lazio-Juve e Sassuolo-Roma.
Serie A, le designazioni arbitrali dell'ottava giornata: Napoli-Inter a Mariani
C'era grande attesa per la designazione arbitrale di Napoli-Inter, affidata all'esperienza di Maurizio Mariani di Roma. Il classe '82 vanta 24 precedenti con i partenopei (15 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e 18 con i nerazzurri (8 successi, 5 pari e 5 ko). Per Lazio-Juve c'è Andrea Colombo della sezione di Como, con i bianconeri che hanno incrociato dieci volte il fischietto lariano, collezionando 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Sassuolo-Roma a Gianluca Manganiello di Pinerolo, che ha incontrato i giallorossi in 13 occasioni: mai un segno X, ma undici successi capitolini e due ko, di cui uno pesantissimo a Firenze contro la Fiorentina in Coppa Italia (7-1).
Arbitri e sala Var per l'ottava giornata di Serie A
Si avvicina lo "start" dell'ottava giornata di campionato, con Milan-Pisa che aprirà questo lungo weekend di Serie A. Il sabato di calcio, invece, lascerà spazio prima ad autentici scontri salvezza e poi accenderà i riflettori sullo stadio "Maradona" per Napoli-Inter. Il programma si chiuderà domenica alle ore 20:45 con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus.
Ecco tutte le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A:
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00
FELICIANI
VECCHI – MORO
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00
CHIFFI (foto)
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DOVERI
NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00
MARIANI
BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45
ARENA
PALERMO – CIPRESSA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARESCA
TORINO – GENOA h. 12.30
BONACINA
LO CICERO – BERCIGLI
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: MAGGIONI
H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00
DIONISI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA
SASSUOLO – ROMA h. 15.00
MANGANIELLO
BERTI – FONTEMURATO
IV: FABBRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00
LA PENNA
IMPERIALE – PRETI
IV: GUIDA
VAR: PATERNA
AVAR: MARINI
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA