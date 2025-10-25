Dove vedere Napoli-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Il big match dell'ottava giornata di Serie A va in scena allo stadio Maradona, dove il Napoli di Conte ospita l'Inter di Chivu. L'obiettivo, per le due squadre, è sfruttare il pareggio del Milan in casa con il Pisa. Entrambe le formazioni sono reduci dagli impegni europei, il Napoli dai sei gol subiti a Eindovhen, l'Inter dai quattro segnati in Belgio.
Napoli-Inter, l'orario
Napoli-Inter andrà in scena oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 18:00 allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv
Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Napoli-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione è disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Allegri e Gilardino
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. Allenatore: Conte.
A disposizione: Ferrante, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang
Indisponibili: Contini, Lobotka, Lukaku, Meret, Rrahmani
Squalificati: -
Diffidati: -
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, P. Esposito
Indisponibili: M.Thuram, Darmian, Di Gennaro, Palacios
Squalificati: -
Diffidati: -
