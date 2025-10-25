Parma-Como, vince l'equilibrio: al Tardini pari a reti inviolate

Lampi ed equilibrio nel primo tempo, traversa di Cutrone

Il Como parte forte e si affaccia dalle parti di Suzuki con Morata: sterzata e passaggio, ma nessun compagno è pronto a correggere in rete. Il Parma tiene botta e sfiora il vantaggio al 13' con Cutrone: colpo di testa sugli sviluppi di una rimessa laterale, traversa piena. La reazione degli ospiti è affidata a Nico Paz, che ci prova da fuori area: Suzuki è attento. Il botta e risposta continua con Britschgi che scodella sul secondo palo, Bernabe arriva a rimorchio e prova il piazzato col mancino ma non inquadra lo specchio della porta: palla alta sulal traversa. Si va al riposo con un gol annullato, per fuorigioco, a Cutrone.

Delprato pericoloso nel finale, ma la partita non si sblocca: Parma-Como 0-0

Nel secondo tempo è ancora il Como a menare le danze in avvio di frazione. Da Cunha ci prova col sinistro, l'ingresso di Diao e Kuhn per Vojvoda e Caqueret aumenta l'efficacia delle sortite offensive dei lariani sulle fasce. La girandola delle sostituzioni rallenta il ritmo della partita. Nel finale capitan Delprato si inserisce coi tempi giusti su una torre di Benedyczak, ma la sua conclusione di prima viene intercettata da Butez. Sussulto nel finale quando Baturina mette dentro per Douvikas: conclusione al volo, palla alta sopra la traversa. Finisce così: 0-0.