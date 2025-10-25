Bufera tra Conte e Lautaro, volano insulti e gestacci in campo: che rissa! Tra i due c'è un precedente all'Inter

Nervi tesissimi tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante il secondo tempo di Napoli-Inter . Dopo il rigore segnato da Calhanoglu che ha accorciato le distanze al Maradona, c'è stato qualche battibecco tra la panchina degli azzurri e Dumfries . Tutto si scatena dopo un'entrata regolare ma dura dell'esterno olandese su Olivera. Conte urla contro Dumfries che gli va a muso duro contro. Tutti provano a dividerli per evitare l'escalation, ma poi arriva Lautaro Martinez e scoppia la bufera.

Nervi tesi in Napoli-Inter: Lautaro e Conte non se le mandano a dire

Il capitano dell'Inter va subito contro il suo ex allenatore e i due iniziano a dirsene di tutti i colori. Lautaro fa anche il gesto della strizza con le mani verso Conte. Il gesto fa infuriare l'allenatore e il direttore di gara Mariani lo ammonisce. Il tecnico del Napoli protestando dice: "Mi devono rispettare". Quando tutto si stava calmando, l'unico che continuava è ancora Lautaro con lo stesso gesto verso Conte, stavolta mentre si toccava le sue parti intime. In tutta risposta l'allenatore urla: "Sto c***o".

Il precedente tra Conte e Lautaro

I due sono reduci anche da un passato turbolento durante l'esperienza di Conte all'Inter. Il precedente riguarda il battibecco che i due ebbero il 12 maggio 2021 durante Inter-Roma. Lautaro viene inserito nel primo tempo al posto di Sanchez, per poi uscire al 77'. Al momento del cambio, Lautaro diede un calcio a una bottiglietta. Un gesto che a Conte non piacque per niente e reagì così: "I calci in faccia te li devi dare Lautaro, hai capito? I calci te li devi dare tu, hai capito? Fenomeno, fenomeno del c***o". Lautaro rispose: "Andiamo dentro, dopo vediamo dentro". A calmare gli animi intervenne Oriali, come successo anche oggi in Napoli-Inter. L'episodio risale all'epoca Covid quindi le urla rimbombarono per tutto San Siro e si sentirono bene anche in tv scatenando il caso.