Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bufera tra Conte e Lautaro, volano insulti e gestacci in campo: che rissa! Tra i due c'è un precedente all'Inter

Nervi tesissimi tra il capitano dei nerazzurri e il suo ex allenatore durante la sfida del Napoli: cosa è successo al Maradona
3 min
TagsConteLautaroNapoli-Inter

Nervi tesissimi tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante il secondo tempo di Napoli-Inter. Dopo il rigore segnato da Calhanoglu che ha accorciato le distanze al Maradona, c'è stato qualche battibecco tra la panchina degli azzurri e Dumfries. Tutto si scatena dopo un'entrata regolare ma dura dell'esterno olandese su Olivera. Conte urla contro Dumfries che gli va a muso duro contro. Tutti provano a dividerli per evitare l'escalation, ma poi arriva Lautaro Martinez e scoppia la bufera.

Nervi tesi in Napoli-Inter: Lautaro e Conte non se le mandano a dire

Il capitano dell'Inter va subito contro il suo ex allenatore e i due iniziano a dirsene di tutti i colori. Lautaro fa anche il gesto della strizza con le mani verso Conte. Il gesto fa infuriare l'allenatore e il direttore di gara Mariani lo ammonisce. Il tecnico del Napoli protestando dice: "Mi devono rispettare". Quando tutto si stava calmando, l'unico che continuava è ancora Lautaro con lo stesso gesto verso Conte, stavolta mentre si toccava le sue parti intime. In tutta risposta l'allenatore urla: "Sto c***o"

Il precedente tra Conte e Lautaro

I due sono reduci anche da un passato turbolento durante l'esperienza di Conte all'Inter. Il precedente riguarda il battibecco che i due ebbero il 12 maggio 2021 durante Inter-Roma. Lautaro viene inserito nel primo tempo al posto di Sanchez, per poi uscire al 77'. Al momento del cambio, Lautaro diede un calcio a una bottiglietta. Un gesto che a Conte non piacque per niente e reagì così: "I calci in faccia te li devi dare Lautaro, hai capito? I calci te li devi dare tu, hai capito? Fenomeno, fenomeno del c***o". Lautaro rispose: "Andiamo dentro, dopo vediamo dentro". A calmare gli animi intervenne Oriali, come successo anche oggi in Napoli-Inter. L'episodio risale all'epoca Covid quindi le urla rimbombarono per tutto San Siro e si sentirono bene anche in tv scatenando il caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

La partitaIl rigore leggero in Napoli-Inter