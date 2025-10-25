Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli-Inter diretta: segui il big match di Serie A LIVE

Napoli-Inter diretta: segui il big match di Serie A LIVE

Al Maradona in scena l’importante sfida che mette in palio punti pesanti: tutti gli aggiornamenti
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

È tempo di grande calcio in Serie A: il Maradona si prepara a ospitare la super sfida dell’8ª giornata tra Napoli e Inter. Nella passata stagione il pareggio maturato in terra partenopea si rivelò poi determinante per il trionfo finale del club di De Laurentiis, e anche quest’anno la posta in palio resta altissima. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a quota 15 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi ciascuna. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

16:57

Il problema di Meret: è fuori

Sicuro assente è Meret, che ieri nella rifinitura si è fatto male. Qui tutti i dettagli sull’infortunio.

16:46

Napoli-Inter in tv

Il match avrà inizio alle ore 18 allo Stadio Maradona di Napoli. Qui tutte le info su dove vederlo in tv e in streaming.

16:36

Il momento dell'Inter

La squadra di Cristian Chivu arriva a questo appuntamento forte di due successi esterni consecutivi: il netto 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise in Europa e l’1-0 ottenuto contro la Roma in Serie A.

16:34

Il momento del Napoli

La squadra di Antonio Conte è chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta subita a Eindhoven in Champions League (6-2), arrivata pochi giorni dopo il ko in campionato contro il Torino. Gli azzurri devono rialzare la testa e ritrovare compattezza per tornare subito a fare risultati.

16:30

Napoli-Inter, ci siamo per il big match

Pomeriggio importante al Maradona, dove il Napoli di Antonio Conte attende l'Inter di Chivu. In palio punti pesanti per il campionato. Fischio d'inizio alle ore 18.

Stadio Maradona - Napoli

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

L'attesa opposta di Napoli e InterNapoli, Meret shock: avrebbe dovuto giocare, ma è out