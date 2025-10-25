Napoli-Inter diretta: segui il big match di Serie A LIVE
È tempo di grande calcio in Serie A: il Maradona si prepara a ospitare la super sfida dell’8ª giornata tra Napoli e Inter. Nella passata stagione il pareggio maturato in terra partenopea si rivelò poi determinante per il trionfo finale del club di De Laurentiis, e anche quest’anno la posta in palio resta altissima. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a quota 15 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi ciascuna. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
16:57
Il problema di Meret: è fuori
Sicuro assente è Meret, che ieri nella rifinitura si è fatto male. Qui tutti i dettagli sull’infortunio.
16:46
Napoli-Inter in tv
Il match avrà inizio alle ore 18 allo Stadio Maradona di Napoli. Qui tutte le info su dove vederlo in tv e in streaming.
16:36
Il momento dell'Inter
La squadra di Cristian Chivu arriva a questo appuntamento forte di due successi esterni consecutivi: il netto 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise in Europa e l’1-0 ottenuto contro la Roma in Serie A.
16:34
Il momento del Napoli
La squadra di Antonio Conte è chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta subita a Eindhoven in Champions League (6-2), arrivata pochi giorni dopo il ko in campionato contro il Torino. Gli azzurri devono rialzare la testa e ritrovare compattezza per tornare subito a fare risultati.
16:30
Napoli-Inter, ci siamo per il big match
Pomeriggio importante al Maradona, dove il Napoli di Antonio Conte attende l'Inter di Chivu. In palio punti pesanti per il campionato. Fischio d'inizio alle ore 18.
Stadio Maradona - Napoli