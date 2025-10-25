Napoli-Inter diretta: segui il big match di Serie A LIVE

È tempo di grande calcio in Serie A: il Maradona si prepara a ospitare la super sfida dell’8ª giornata tra Napoli e Inter. Nella passata stagione il pareggio maturato in terra partenopea si rivelò poi determinante per il trionfo finale del club di De Laurentiis, e anche quest’anno la posta in palio resta altissima. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a quota 15 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi ciascuna. Tutti gli aggiornamenti in diretta.