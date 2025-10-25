Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
De Bruyne infortunato e in lacrime, calcia il rigore e si fa male: scoppia a piangere in campo

Il centrocampista belga si è subito bloccato tenendosi la parte posteriore della coscia non appena ha tirato dagli undici metri durante Napoli-Inter
Brutte notizie per il Napoli: si ferma anche Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, partito titolare nella partita contro l'Inter, si è presentato sul dischetto per calciare il rigore in favore degli azzurri. Sommer indovina il lato, ma non riesce a respingere il tiro. Subito dopo aver calciato, De Bruyne si blocca toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Tutti i compagni sono andati da lui, inizialmente per esultare, poi per controllare le sue condizioni. È stato necessario l'intervento dello staff medico che lo ha accompagnato a uscire: al suo posto è entrato Olivera.

Infortunio per De Bruyne durante Napoli-Inter

Inizialmente il belga stava lasciando il campo sulle sue gambe, accompagnato dallo staff. Ma il dolore era troppo forte, non ce l'ha fatta ed è stato trasportato fuori dal campo con l'aiuto del cart dei sanitari. L'ennesimo infortunio in casa Napoli: oltre ai lungo degenti Rrahmani e Lobotka e i più recenti come Hojlund e Meret, Conte perde anche un'altra pedina fondamentale come De Bruyne. Ieri la doppia brutta notizia con il mancato recupero dell'attaccante danese e con lo stop del portiere, che oggi avrebbe dobuto giocare ma resterà ai box per due mesi.

