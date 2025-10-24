Napoli, Hojlund non recupera: salterà la sfida contro l'Inter

Nulla da fare per Rasmus Hojlund: l'attaccante danese salterà anche il big match contro l'Inter. L'ex Atalanta non sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita del Maradona dato che non ha smaltito l'affaticamento muscolare : resterà ai box come avvenuto con Torino e PSV. Già ieri le sensazioni non erano positive visto il mancato rientro in gruppo nella seduta di allenamento. Oggi ha sostenuto il provino definitivo durante la rifinitura alla vigilia della partita, ma non ha dato un esito positivo.

Napoli, Hojlund rimane ai box: le possibili soluzioni contro l'Inter

Hojlund che si è fermato per un problema registrato dopo la pausa per le partite delle nazionali. Infortunio che è arrivato proprio sul più bello: infatti era reduce da tre gol in due partite tra campionato e Champions, senza contare i tre gol e l'assist con la Danimarca. Napoli che dunque ancora una volta dovrà scendere in campo senza la spina dorsale della squadra, viste le assenze anche di Rrahmani e Lobotka. Per le soluzioni, non sembra Lucca l'indiziato a partire titolare per la terza partita consecutiva. Conte starebbe pensando a una soluzione a sorpresa con il falso nove: i papabili passano da Neres a Lang, fino a De Bruyne, che era stato impegato per qualche minuto in ritiro in quella posizione.