Il Napoli batte l'Inter al Maradona: come cambia la classifica di Serie A

Napoli-Inter 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Gol, emozioni e colpi di scena: gara 'folle' al Maradona

Avanti i campioni d'Italia al 33' con un rigore contestato dagli ospiti (probabilmente poco gradito anche al designatore Rocchi) e poi trasformato da De Bruyne, che calciando si fa male e deve uscire (consolato dal portiere nerazzurro Sommer). L'Inter spinge ma colpisce una traversa con Bastoni, un palo con Dumfries e viene punita ancora a inizio ripresa da McTominay (54'). La squadra di Chivu torna comunque a sperare con Calhanoglu dal dischetto (59'), in campo si accendono gli animi (scintille tra Conte e Lautaro) e ci pensa poi Anguissa a calare il tris (66') che consente al Napoli di prendersi la vetta.

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Il Napoli stacca l'Inter e si prende la vetta della classifica

Con questi tre punti infatti gli uomini di Conte scavalcano il Milan di Allegri (solo un pari ieri contro il Pisa a San Siro) e staccano la stessa Inter di Chivu. Un primato che il Napoli conserverà fino a prossimo turno visto che gli azzurri, in attesa che si completi il programma dell'8 ª giornata, sono raggiungibili solamente dalla Roma di Gasperini (ospite domani del Sassuolo).

QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA