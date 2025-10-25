Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Il Napoli batte l'Inter al Maradona: come cambia la classifica di Serie A

Con il 3-1 rifilato alla squadra di Chivu nel big match dell'8 ª giornata, Conte e i suoi campioni d'Italia si prendono la vetta: la situazione
5 min
TagsNapoli-InterSerie AClassifica

NAPOLI - Tripudio azzurro al Maradona, dove il Napoli di Conte ha battutto l'Inter di Chivu nel big match dell'8ª giornata di Serie A al termine di una partita 'folle', ricca di colpi di scena ed emozioni ma anche di tensioni, che cambia gli equilibri in classifica.

Napoli-Inter 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

 

 

Gol, emozioni e colpi di scena: gara 'folle' al Maradona

Avanti i campioni d'Italia al 33' con un rigore contestato dagli ospiti (probabilmente poco gradito anche al designatore Rocchi) e poi trasformato da De Bruyne, che calciando si fa male e deve uscire (consolato dal portiere nerazzurro Sommer). L'Inter spinge ma colpisce una traversa con Bastoni, un palo con Dumfries e viene punita ancora a inizio ripresa da McTominay (54'). La squadra di Chivu torna comunque a sperare con Calhanoglu dal dischetto (59'), in campo si accendono gli animi (scintille tra Conte e Lautaro) e ci pensa poi Anguissa a calare il tris (66') che consente al Napoli di prendersi la vetta.

 

 

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Il Napoli stacca l'Inter e si prende la vetta della classifica

Con questi tre punti infatti gli uomini di Conte scavalcano il Milan di Allegri (solo un pari ieri contro il Pisa a San Siro) e staccano la stessa Inter di Chivu. Un primato che il Napoli conserverà fino a prossimo turno visto che gli azzurri, in attesa che si completi il programma dell'8ª giornata, sono raggiungibili solamente dalla Roma di Gasperini (ospite domani del Sassuolo).

QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

