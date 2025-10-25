Vardy illude Nicola, Brescianini entra e pareggia: Cremonese-Atalanta finisce 1-1

Cremonese-Atalanta, tabellino e statistiche

Lookman e De Ketelaere sfiorano il gol

Primo tempo senza gol, ma con tante emozioni: al 18' la prima palla occasione creata dai nerazzurri: eccesso di altruismo di De Ketelaere, che tenta l'assist per Krstovic (fermato dalla difesa grigiorossa), piuttosto che provare una conclusione ravvicinata. Passa un minuto e la Cremonese risponde: cross di Terracciano per Vardy, che viene anticipato di un soffio dall'ottima chiusura di Hien. Al 23' bella giocata degli ospiti, che si chiude con un cross di Bellanova, deviato di testa da Krstovic: il pallone viene respinto da Baschirotto. Passano due minuti e al 25' sono i padroni di casa a sfiorare il gol, con una conclusione di Barbieri che si perde a pochi centimetri dal palo. Gli uomini di Juric spingono e nel finale creano due occasioni: prima De Ketelaere ci prova con un colpo di testa ravvicinato, poi è Lookman a calciare a colpo sicuro da due passi: il suo tentativo è respinto da Terracciano, che si immola e salva la porta di Silvestri.

Samardzic entra e impensierisce Silvestri

La ripresa inizia con un cambio nella Cremonese: fuori Sanabria e dentro Sermiento. Al 50' De Ketelaere e Lookman (entrambi da buona posizione), non riescono a trovare il varco giusto per calciare e si fanno recuperare dalla difesa grigiorossa. Passano quattro minuti e Lookman, partendo da sinistra, si accentra e prova il tiro: la conclusione si perde sul fondo. I nerazzurri spingono sull'acceleratore, ma si scoprono, lasciando spazi alle ripartenze dei padroni di casa: in una di queste, Vardy supera Carnesecchi in uscita e deposita in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Juric inserisce Scamacca e Samardzic per Krstovic e De Ketelaere. L'ex fantasista dell'Udinese impegna subito Silvestri con una rasoiata dal limite. L'Atalanta spinge con convinzione: Lookman trova diversi spazi partendo da sinistra, mentre Samardzic parte dalla parte opposta e si accentra. Nicola corre ai ripari e inserisce Bianchetti per Faye, ma gli ospiti continuano a spingere: Samardzic calcia con il mancino da fuori area e trova la grande risposta di Silvestri, poi è De Roon, dopo la corta respinta della difesa della Cremonese, a tentare il tiro al volo dalla lunetta che delimita l'area di rigore: la palla sfiora il palo.

Brescianini risponde al gol di Vardy

Si entra nella fase decisiva della sfida: Nicola inserisce Follino per Payero, ma sono ancora gli uomini di Juric a spingere: Zalewski inventa per Scamacca che (da posizione di fuorigioco), calcia addosso a Silvestri. Nel momento di massima spinta degli ospiti, arriva il gol della Cremonese: Zerbin sfrutta un buco difensivo e si presenta davanti a Carnesecchi: tiro potente e miracolo del portiere nerazzurro; sulla ribatuta si fionda Vardy, che da due passi insacca il primo gol nel campionato italiano. Juric si gioca il tutto per tutto e inserisce Sulemana e Brescianini: passano due minuti e l'ex centrocampista del Frosinone pareggia, con un gran sinistro dal limite dell'area di rigore che batte Silvestri (che poco prima aveva salvato su una girata ravvicinata di Scamacca). E' l'ultima emozione della sfida.