Dove vedere Sassuolo-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita la Roma di Gian Piero Gasperini al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, in occasione della sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Giallorossi reduci dalle sconfitte interne con Inter e Viktoria Plzen, mentre i neroverdi arrivano da tre risultati utili consecutivi. Con un successo, la squadra capitolina aggancerebbe nuovamente il Napoli di Antonio Conte, portandosi a quota 18 in testa alla classifica.
Sassuolo-Roma, l'orario
Sassuolo-Roma andrà in scena oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.
Dove vedere Sassuolo-Roma in diretta tv
Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Grosso e Gasperini
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Turati, Candé, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro.
Indisponibili: Paz, Pieragnolo, Boloca, Muharemovic, Skjellerup. Squalificati: -. Diffidati: -.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Bailey; Dybala. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Sangaré, Baldanzi, Pellegrini, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson.
Indisponibili: Angelino. Squalificati: -. Diffidati: -.
