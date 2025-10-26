Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Sassuolo
Serie A - 26.10.2025
MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Sassuolo
Roma

Sassuolo-Roma diretta: segui l'ottava giornata di Serie A LIVE

Gasperini sfida Grosso al Mapei Stadium nel match della domenica delle 15: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Dimenticare il passo falso in Europa League e ripartire dalla Serie A. Dopo il ko all'Olimpico contro il Viktoria Plzen, la Roma vola a Reggio Emilia per la trasferta contro il Sassuolo al Mapei Stadium nell'ottava giornata del campionato. Gasperini alle 15 affronta la squadra di Grosso, neopromossa reduce da tre risultati utili consecutivi, e cerca i 3 punti che valgono la vetta della classifica insieme al Napoli, fresco di vittoria contro l'Inter, a quota 18 punti. Segui la diretta del match con gli aggiornamenti pre e post partita, le voci e le interviste dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

13:55

I precedenti tra Sassuolo e Roma

Il Sassuolo ha vinto solo due delle 22 sfide contro la Roma in Serie A, pareggiandone però ben nove (11P), solo contro Cagliari e Udinese (entrambi 10) i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato

13:51

Sassuolo, le scelte ufficiali di Grosso

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; I.Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté

A disposizione: Turati, Missori, Coulibaly, Cande, Volpato, Iannoni, Wranckx, Lipani, Fadera, Moro, Cheddira, Pierini

Allenatore: Grosso

13:48

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Sangaré, Rensch, Hermoso, Koné, Baldanzi, El Shaarawy, Ferguson, Pisilli, Dovbyk, Pellegrini

Allenatore: Gasperini

13:45

Dove vedere Sassuolo-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia (Emilia Romagna)

 

 

