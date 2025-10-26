Corriere dello Sport.it
La Roma piega il Sassuolo, pari tra Verona e Cagliari: come cambia la classifica di Serie A© Getty Images

La Roma piega il Sassuolo, pari tra Verona e Cagliari: come cambia la classifica di Serie A

I giallorossi affiancano il Napoli al primo posto grazie al gol di Dybala a Reggio Emilia, veneti ancora a secco di successi
2 min
TagsClassificaSerie A

In attesa delle ultime due partite dell'8ª giornata (Fiorentina-Bologna alle 18 e Lazio-Juventus alle 20.45), si va delineando la classifica della Serie A dopo le gare della domenica pomeriggio: la Roma batte 1-0 il Sassuolo a Reggio Emilia grazie a un guizzo di Dybala e acciuffa nuovamente il Napoli in vetta, approfittando del pareggio del Milan con il Pisa nell'anticipo del venerdì. Finisce 2-2 invece il match tra Verona e Cagliari.

La classifica di Serie A aggiornata

La nuova classifica della Serie A

La Roma di Gasperini torna in testa alla classifica, appaiata al Napoli come già accaduto in questa stagione, grazie alla vittoria in trasferta sul Sassuolo: decide un gol di Dybala nel primo tempo. Beffa invece per il Verona, che si ritrova sul 2-0, ma viene rimontato dal Cagliari nel finale e non va oltre il pareggio: gli scaligeri di Zanetti non hanno ancora mai vinto in questo campionato dopo 8 gare e sono stati eliminati dalla Coppa Italia nel derby con il Venezia. Respirano invece i sardi a quota 9 punti. 

La prossima giornata di campionato

Il campionato tornerà già martedì, con le prime partite della 9ª giornata, che si giocherà con turno infrasettimanale: si inizia con Lecce-Napoli e Atalanta-Milan e si chiuderà giovedì con Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio, mercoledì tutte le altre gare. Si giocherà in due sole fasce orarie: 18.30 e 20.45.

Serie A, il calendario delle partite

