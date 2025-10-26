Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita del "Franchi": le ultime sulle scelte di formazione di Pioli e Italiano
TagsSerie AFiorentinaBologna

Al "Franchi" di Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna, in una partita mai banale per le due tifoserie. Stefano Pioli va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo aver ritrovato il sorriso a Vienna in Conference League. Bene in Europa anche la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal successo di Bucarest contro la Steaua.

Fiorentina-Bologna, l'orario

Fiorentina-Bologna si giocherà oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv

Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Pioli e Italiano

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Kouadio, Comuzzo, Viti, Ndour, Sohm, Richardson, Fazzini, Sabiri, Dzeko, Piccoli.

Indisponibili: Kouame, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano (in panchina Niccolini).

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Pobega, Moro, Sulemana, Orsolini, Rowe, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Odgaard, Immobile. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Al "Franchi" di Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna, in una partita mai banale per le due tifoserie. Stefano Pioli va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo aver ritrovato il sorriso a Vienna in Conference League. Bene in Europa anche la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal successo di Bucarest contro la Steaua.

Fiorentina-Bologna, l'orario

Fiorentina-Bologna si giocherà oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv

Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaAl momento ha ragione Pioli
1
Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Pioli e Italiano