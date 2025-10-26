Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Al "Franchi" di Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna, in una partita mai banale per le due tifoserie. Stefano Pioli va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo aver ritrovato il sorriso a Vienna in Conference League. Bene in Europa anche la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dal successo di Bucarest contro la Steaua.
Fiorentina-Bologna, l'orario
Fiorentina-Bologna si giocherà oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv
Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pioli e Italiano
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Kouadio, Comuzzo, Viti, Ndour, Sohm, Richardson, Fazzini, Sabiri, Dzeko, Piccoli.
Indisponibili: Kouame, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano (in panchina Niccolini).
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Pobega, Moro, Sulemana, Orsolini, Rowe, Dallinga, Dominguez.
Indisponibili: Odgaard, Immobile. Squalificati: -. Diffidati: -.
