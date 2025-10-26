Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Bologna, l'orario

Fiorentina-Bologna si giocherà oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv

Fiorentina-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.