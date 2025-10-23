Seconda vittoria consecutiva in Conference League per la Fiorentina: 3-0 all'Allianz Stadion di Vienna contro i padroni di casa del Rapid . Tre punti anche in trasferta dopo il successo per 2-0 contro il Sigma Olomuc in occasione del debutto stagionale nella terza competizione europea per club, lo scorso 2 ottobre al Franchi. Sblocca Ndour al 9', raddoppia Dzeko al 3' della ripresa e chiude i conti Gudmundsson all'88'. Una boccata d'ossigeno per la Viola e per Pioli dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan con annesse polemiche.

Sblocca Ndour, Fiorentina al riposo in vantaggio

Pioli si affida all'esperienza di Dzeko e agli stimoli di Piccoli in attacco, alla voglia di riscatto di Parisi e di emergere di Fortini sulle corsie laterali. Comuzzo, Pablo Marì e Viti compongono la linea a tre davanti a De Gea, in mediana le geometrie e i piedi buoni di Nicolussi Caviglia e Fagioli abbinate alla potenza fisica di Ndour. Ed è proprio Ndour a sbloccare la partita dopo un doppio salvataggio sulla linea che strozza in gola l'urlo liberatorio di Viti e Dzeko: il centrocampista sfrutta una respinta tutt'altro che impeccabile del portiere avversario Hedl su tiro a giro di Dzeko, servito da un'imbucata di Fagioli, per segnare a porta vuota. La reazione dei padroni di casa è affidata a Wurmbrand, che impegna l'attento De Gea. Ancora Dzeko si fa vedere su invito dell'ispirato Parisi che, poco prima della mezz'ora, prova una conclusione al volo velenosa. Al 31' Piccoli fallisce una ghiotta chance per il 2-0 non trovando lo specchio della porta su lancio di Fagioli, in grande spolvero. Anche Ndour va vicino alla doppietta su punizione calciata da Parisi. Prima dell'intervallo Pablo Marì rischia grosso perdendo una brutta palla, ma Kara non ne approfitta. Si va al riposo con la Viola avanti di un gol,

Raddoppia Dzeko, chiude i conti Gudmundsson, la Fiorentina passa a Vienna: 3-0

La Fiorentina comincia bene anche il secondo tempo, sfiora il raddoppio con Piccoli e Pablo Marì e lo trova con Dzeko, letale su cross basso di Fortini. Un tiro debole di Raux Yao è tutto ciò che il Rapid Vienna riesce a produrre prima dell'inizio della girandola delle sostituzioni. Al 65' serve, però, il miglior De Gea per mandare un tiro di Seidl a infrangersi sulla traversa. Al 77' dentro Gudmundsson per Dzeko. L'islandese ci mette undici minuti per mettere il suo sigillo sulla partita su contropiede spinto dal subentrato Kouadio: stop di destro e mancino vincente sul palo lontano. Titoli di coda sulla partita. Tris della Viola e ora test al campionato: domenica, alle 18, al Franchi, arriva il Bologna, reduce dal successo per 2-1 in Europa League, in trasferta, contro lo Steaua Bucarest.