Maripan al 90’ e super Paleari: il Toro beffa il Genoa nel finale

Seconda vittoria e terzo risultato utile consecutivo per il Torino , quinta sconfitta stagionale per il Genoa : il lunch match allo stadio Olimpico Grande Torino, valido per l'ottava giornata di Serie A , finisce 2-1 . Gol di Thorsby al 7', autorete di Sabelli al 63' e sigillo decisivo di Maripan al 90'.

Sblocca Thorsby, Maripan sfiora il pareggio, Genoa al riposo in vantaggio

Avvio di gara vibrante. Al 7' il Genoa passa in vantaggio. Palla messa dentro da Ekhator, Asllani scivola, la palla arriva a Thorsby che batte Paleari in uscita. Sulle ali dell'entusiasmo i liguri sfiorano il raddoppio con una punizione velenosa di Malinovskyi e con lo scatenato Thorsby: colpo di testa alto sulla traversa su cross di Norton-Cuffy. Il Torino non riesce a scuotersi ed è ancora il Genoa a sfiorare la rete: Ekhator sciupa non approfittando di un errore in costruzione dal basso di Coco. Il finale di tempo dei granata è, però, in crescendo: calcio di punizione, Asllani centra la barriera, la palla arriva in zona Maripan che calcia vedendosi negata la gioia del gol da un riflesso felino di Leali. La sfida nella sfida tra Maripan e Leali con il difensore del Toro che non arriva per questione di istanti sulla torre di Coco, imbeccato da Briaghi.

Clamoroso autogol di Sabelli, Colombo perdona, Maripan no. Paleari para tutto: il Torino vince 2-1

L'avvio di ripresa è bloccato, poi il Torino spinge con maggior convinzione alla ricerca del pari: sfiora il pareggio, manco a dirlo, con un colpo di testa di Maripan (para Leali); si rende pericoloso con Simeone, che calcia male agevolando l'intervento del portiere avversario. Dove non arrivano gli attaccanti di Baroni, riesce lo sfortunatissimo Sabelli, che su cross di Pedersen dalla destra anticipa Ché Adams col ginocchio sinistro beffando Leali. Un check del Var certifica che di Adams sul cross di Pedersen è regolare. Furente la reazione genoana con Thorsby, azionato proprio da Sabelli, che calcia vedendo la sua conclusione murata da Maripan. Risposta immediata del Toro con Leali reattivo due volte sui tentativi del subentrato Ngonge. Casadei non trova lo specchio della porta con un'incornata su spiovente di Gineitis. Gli uomini di Vieira si chiudono a riccio mentre Zapata rileva Simeone. Finale mozzafiato. Colombo manca il colpo del ko e al 90' capitan Maripan corona la sua gran partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lazaro. Nel finale sale in cattedra Paleari: l'ex portiere del Benevento abbassa la saracinesca di piede su punizione di Vitinha ed è superlativo su Cornet: il suo tiro a botta sicura non passa. Vince il Torino: 2-1.