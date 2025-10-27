Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Dazn, i numeri della Serie A volano: +12% rispetto alla passata stagione

Sono stati resi i noti i dati dell'emittente televisiva sul turno di campionato appena concluso: miglior risultato delle ultime quattro stagioni
1 min
È appena terminata l'ottava giornata del campionato di Serie A e sono stati resi pubblici i dati di Dazn in merito all'ultimo turno, chiuso con il big match tra Lazio e Juventus, vinto dai biancocelesti di Sarri. Dati che confermano i numeri in crescita sugli ascolti nella stagione 2025/2026. Infatti sono stati 5,9 milioni (5.877.106) gli spettatori complessivi che hanno seguito il campionato italiano sulla piattaforma di streaming nell'ultima giornata.

Dazn, numeri in crescita nella stagione 24/25

L'ottava giornata ha i numeri tra i più alti di sempre se si prendono in esame gli inizi di stagione degli anni passati. Non a caso batte il confronto con tutte le altre ottave giornate disputate dalla stagione 2022/2023 in poi. Le percentuali di crescita sono importanti: +12,4% rispetto al 2024-25 (5.229.786 spettatori), +7,1% sul 2023-24 (5.487.595 ) e un +3,5% rispetto al 2022-23 (5.677.701). Inoltre, la media cumulata riferita alle prime otto giornate di campionato rimane stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 22-23, quando era in vigore un altro sistema di co-esclusiva.

