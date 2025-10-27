Dazn, i numeri della Serie A volano: +12% rispetto alla passata stagione

È appena terminata l'ottava giornata del campionato di Serie A e sono stati resi pubblici i dati di Dazn in merito all'ultimo turno, chiuso con il big match tra Lazio e Juventus, vinto dai biancocelesti di Sarri. Dati che confermano i numeri in crescita sugli ascolti nella stagione 2025/2026. Infatti sono stati 5,9 milioni (5.877.106) gli spettatori complessivi che hanno seguito il campionato italiano sulla piattaforma di streaming nell'ultima giornata.