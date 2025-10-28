Caos arbitri, è una crisi senza fine: Rocchi è furioso, tutte le sue decisioni

Errori

Rocchi e i suoi collaboratori hanno passato il lunedì ad analizzare gli errori di questa giornata e i perché siano capitati. Le risposte migliori sono arrivate dai nuovi arbitri che Rocchi sta lanciando, Arena e Bonacina, che si affiancano a Collu. Presto per cantare vittoria, ma le premesse ci sono. Sperando che nessuno li rovini (compresa l’AIA, i cui comportamenti e scelte non sono esenti da responsabilità in questo decadimento arbitrale). E così, già detto di Mariani (che sarà fermato, almeno fino al prossimo week end) e Bindoni (per lui stop fino a fine novembre), gli autori del misfatto di Napoli (rigorino dato dall’assistente e non dall’arbitro che era più vicino né dal VAR che ha tutte le immagini, questo ha imputato Marotta nel ventre del Maradona agli arbitri), sarà fermato Colombo. L’internazionale di Como, però, risentirà poco di questo stop, visto che sta facendo le valigie per il Qatar, dove dal 3 al 27 novembre prossimo ci saranno i Mondiali Under 17. Ovviamente, misura cautelativa anche per il VAR Meraviglia. Se infatti il mancato secondo giallo a McKennie (ci sarebbe anche da discutere di Locatelli) è da imputare esclusivamente a Colombo, sul processo decisionale il merito al rigore non dato alla Juve entra anche il VAR Pro di Pistoia (e con lui anche Maresca, che faceva da AVAR). Fra chi potrà godere di un congruo riposo, anche l’assistente di La Penna, Imperiale: la chiamata sbagliata su Lucumi ha in parte spaccato la partita, arbitralmente parlando. Mentre per Parma-Como è già stato fermato Mazzoleni.