Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Atalanta-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di Bergamo: le possibili scelte di Juric e Allegri
TagsSerie AMilanatalanta

Atalanta e Milan si sfidano nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da un pareggio contro una neopromossa, rispettivamente Cremonese e Pisa, nell'ultima giornata di campionato.

Atalanta-Milan, l'orario

Atalanta-Milan andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Juric e Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 40 Obric, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 6 Musah, 15 De Roon, 16 Bellanova, 44 Brescianini, 7 Sulemana, 9 Scamacca, 17 De Ketelaere, 70 Maldini.

Indisponibili: Scalvini, Kolasinac, Bakker. Squalificati: - Diffidati: -

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 36 Pittarella; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame; 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku.

Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupiñán. Squalificati: - Diffidati: -

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Atalanta e Milan si sfidano nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da un pareggio contro una neopromossa, rispettivamente Cremonese e Pisa, nell'ultima giornata di campionato.

Atalanta-Milan, l'orario

Atalanta-Milan andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Atalanta-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Juric e Allegri