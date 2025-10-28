Dove vedere Atalanta-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Atalanta e Milan si sfidano nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano da un pareggio contro una neopromossa, rispettivamente Cremonese e Pisa, nell'ultima giornata di campionato.
Atalanta-Milan, l'orario
Atalanta-Milan andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv
Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Juric e Allegri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 40 Obric, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 6 Musah, 15 De Roon, 16 Bellanova, 44 Brescianini, 7 Sulemana, 9 Scamacca, 17 De Ketelaere, 70 Maldini.
Indisponibili: Scalvini, Kolasinac, Bakker. Squalificati: - Diffidati: -
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 36 Pittarella; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame; 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku.
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupiñán. Squalificati: - Diffidati: -
