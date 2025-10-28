Dove vedere Atalanta-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta e Milan si sfidano nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A : entrambe le squadre arrivano da un pareggio contro una neopromossa, rispettivamente Cremonese e Pisa, nell'ultima giornata di campionato.

Atalanta-Milan, l'orario

Atalanta-Milan andrà in scena oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.