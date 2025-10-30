Abodi: “Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi. America’s Cup, nessun caos”

ROMA - Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, dice la sua su Milan-Como, che si giocherà in Australia a febbraio, e sull'America's Cup, che arriverà per la prima volta in Italia, a Napoli, nel 2027: " Milan-Como a Perth ? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo, manca il rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c'è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto", le parole del Ministro a margine del Premio De Sanctis, andato in scena questa mattina presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. "Si tratta comunque di un evento speciale in un momento speciale, un evento unico e irripetibile - ha aggiunto Abodi - ma mi auguro ci sia la sensibilità di mitigare questo impatto con una visione aperta a tutti dello spettacolo".

La Coppa America a Napoli e il forfait Usa

Il ministro per lo Sport parla poi della Coppa America di vela, che Napoli ospiterà tra due anni: "Sono fiducioso che sarà un'edizione fantastica e che ci sarà una sfida statunitense", le parole di Abodi, con riferimento al forfait del team American Magic, che rischia di lasciare la competizione velica senza rappresentanti statunitensi per la prima volta nella storia. "Siamo in una fase ancora interlocutoria e di negoziazione, non è una sfida solo sportiva, ma quasi industriale. È normale che ci sia una certa dialettica e potrebbero esserci normali tatticismi. È stata data poi un'interpretazione definitiva anche con una definizione di caos che non rispecchia secondo me lo stato dell'arte. Io sono convinto che l'America's Cup non possa fare a meno della sfida statunitense. Lasciamoli discutere", ha aggiunto il ministro.