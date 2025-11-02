Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
Dove vedere Milan-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Meazza" il big match della decima giornata di Serie A tra rossoneri e giallorossi: le possibili scelte di formazione di Allegri e Gasperini
La sfida di cartello della decima giornata di Serie A si gioca a San Siro. Il Milan di Allegri ospita la Roma di Gasperini. Con un successo i giallorossi supererebbero il Napoli e otterrebbero così la vetta solitaria della classifica. I rossoneri, invece, vogliono ritornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. Con tre punti Allegri raggiungerebbe proprio Gasperini a quota 21.

Milan-Roma, l’orario

Milan-Roma andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milan San Siro.

Dove vedere Milan-Roma in diretta tv

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Milan-Roma, dove vederla in streaming

La sfida di San Siro sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Allegri e Gasperini

MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Loftus-Cheek, Jashari, Castiello.

Indisponibili: Pulisic, Rabiot, Gimenez. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Baldanzi, Bailey, Pellegrini, El Shaarawy, Dovbyk.

Indisponibili: Angelino, Ferguson. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

 

 

 

 

 

 

