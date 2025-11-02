Dove vedere Milan-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Roma, l’orario

Milan-Roma andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milan San Siro.

Dove vedere Milan-Roma in diretta tv

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Milan-Roma, dove vederla in streaming

La sfida di San Siro sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.