domenica 2 novembre 2025
Dove vedere Parma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario  

Al "Tardini" ha scena il derby emiliano per la decima giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione di Cuesta e Italiano
Serie A, Bologna, parma

Al "Tardini" tutto è pronto per il derby emiliano tra il Parma di Cuesta e il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù vogliono tornare al successo dopo il pareggio contro il Torino nel turno infrasettimanale, mentre i padroni di casa hanno un grande bisogno di punti (e di gol). Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta contro la Roma. 

Parma-Bologna, l’orario

Parma-Bologna andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Bologna in diretta tv

Parma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Parma-Bologna, dove vederla in streaming

La sfida del “Tardini” sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il derby emiliano in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Cuesta e Italiano

PARMA (4-4‑2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Troilo, Valenti, Trabucchi, Lovik, Begic, Plicco, Hernani, Cremaschi, Benedyczak, Djuric, Almqvist. 
Indisponibili: Frigan, Keita, Ondrejka, Oristanio, Valeri. Squalificati: - Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Skorupski, Pessina, Casale, Zortea, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Pobega, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Bernardeschi, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez. 
Indisponibili: Immobile. Squalificati: - Diffidati: - 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

