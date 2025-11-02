Dove vedere Parma-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario  

Al "Tardini" tutto è pronto per il derby emiliano tra il Parma di Cuesta e il Bologna di Vincenzo Italiano . I rossoblù vogliono tornare al successo dopo il pareggio contro il Torino nel turno infrasettimanale, mentre i padroni di casa hanno un grande bisogno di punti (e di gol). Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta contro la Roma.

Parma-Bologna, l’orario

Parma-Bologna andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 18:00 allo stadio "Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Bologna in diretta tv

Parma-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Parma-Bologna, dove vederla in streaming

La sfida del “Tardini” sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il derby emiliano in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.