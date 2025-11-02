Torino, pari in rimonta con Simeone e Adams: al Pisa non basta una doppietta di Moreo

TORINO - Finisce pari (2-2) il match tra Torino e Pisa, valido per la 10 ª giornata di Serie A , che ha visto gli ospiti ' assaporare' la prima vittoria in campionato grazie a una doppietta di Moreo prima di essere ripresi dai granata padroni di casa , a segno con Simeone e Adams.

Il Pisa sogna con la doppietta di Moreo

Il primo tempo dell'Olimpico è un'altalena di emozioni dove succede letteralmente di tutto. Dopo il miracolo di Semper (aiutato dalla traversa) su Adams al 8', i ragazzi di Gilardino si scatenano in contropiede, approfittando degli ampi spazi concessi dalla retroguardia di casa. L'1-0 del Pisa arriva al 13' e porta la firma di Moreo, alla prima gioia in Serie A all'età di 32 anni. Dopo la traversa di Akinsanmiro, sul proseguo dell'azione, Leris crossa in area per il bomber italiano che segna di sinistro. Sempre su azione di ripartenza, il Pisa si conquista poi un calcio di rigore, provocato dal contatto tra Vural e Casadei: dal dischetto si presenta Moreo che spiazza Paleari e firma la doppietta personale.

Simeone e Adamas salvano il Torino, espulso Baroni

Sembra una giornata nera per il Torino, ma gli ospiti abbassano troppo il proprio baricentro, ridando vigore alle iniziative degli avversari. Il duo d'attacco Simeone-Adams si carica così il Toro sulle spalle. Per primo Simeone, al 42', è protagonista di una spettacolare girata di testa in anticipo su Canestrelli che vale il 2-1. Un minuto più tardi, l'argentino spreca subito la palla del pareggio, perdendo l'equilibrio al momento del tiro dopo aver saltato Semper: a seguito di questa occasione, Baroni viene espulso per proteste, lamentando un tocco del portiere ospite che avrebbe sbilanciato l'ex Napoli. Il 2-2 è comunque nell'aria e lo realizza Adams in pieno recupero.

Appuntamento con la prima vittoria rimandato per Gilardino

La partita vive di folate anche nella ripresa e nessuna delle due squadre intende accontentarsi del punto. Al 51' il neoentrato Ngonge sfiora la rete del vantaggio per il Toro con un tiro al volo dal limite che termina di poco fuori, ma anche il Pisa crea al 74' una grande occasione grazie all'inserimento in area di Calabresi, la cui conclusione viene però neutralizzata da Paleari. Nel finale prevale la stanchezza e finisce 2-2, con i granata (ora a 13 punti) che allungano a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e i toscani di GIladino (adesso a quota 6) che inanellano il quarto pareggio di fila ma sono costretti a rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Ora il Toro si proietterà verso il derby contro la Juve e il club sta organizzando una seduta di allenamento a porte aperte durante la settimana che porterà alla stracittadina, nel prossimo turno i toscani ospiteranno invece la Cremonese.