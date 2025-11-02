Morte Galeone, il cordoglio del Napoli: "Simbolo del calcio italiano". Anche il Pescara piange il suo 'Profeta'

ROMA - Un lutto che ha colpito oggi (2 novembre) tutto il calcio italiano quello per la morte di Giovanni Galeone , ricordato però con particolare affetto dalle società che l'84enne tecnico (nato a Napoli il 25 gennaio 1941) ha allenato durante la sua lunga carriera.

Il cordoglio del Napoli per la morte di Galeone

Questa la nota pubblicata sui propri profili social dal Napoli: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone - scrive il club parttenopeo -, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998".

Anche il Pescara piange il suo 'Profeta'

Sui propri profili social anche il Pescara ha voluto dedicare un pensiero al suo tecnico, alla guida degli abruzzesi dal 1986 al 1989, poi dal 1990 al 1993 e infine dal 1999 al 2001. "Oggi è un giorno molto doloroso per tutto il popolo biancazzurro e non solo - scrive il club -. Ci ha lasciati mister Giovanni Galeone. A lui dobbiamo pagine meravigliose della nostra storia e un’idea di calcio che ha ispirato generazioni. Ciao 'Profeta'".

La nota dell'Udinese: "Figura iconica, ciao mister"

Cordoglio sui social espresso anche dall'Udinese - ultima squadra di Galeone che con friulani ha chiuso prima la carriera da calciatore (militandovi dal 1966 al 1974) e poi quella da tecnico (allenandoli nella stagione 1994/95 e poi in quella 2006/07) - "per la scomparsa del suo ex giocatore ed ex allenatore Giovanni Galeone. Figura iconica del calcio italiano e della storia bianconera. Ciao, mister".