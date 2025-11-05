La Lega Serie A ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata del massimo campionato italiano . Riflettori puntati sul derby della Mole, affidato a Zufferli , passando per Bologna-Napoli e Roma-Udinese, fino ad arrivare al posticipo tra Inter e Lazio.

Serie A, Juve-Torino a Zufferli. C'è Collu per Roma-Udinese, Bologna-Napoli a Chiffi

Toccherà a Luca Zufferli della sezione di Udine dirigere il derby della Mole in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, teatro dell'attesissimo confronto tra la Juve di Spalletti e il Toro di Baroni (squalificato). Per Roma-Udinese, invece, è stato designato Giuseppe Collu di Cagliari, mentre Bologna-Napoli è stata affidata a Chiffi della sezione di Padova. Per Inter-Lazio, scelto Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Tutti gli arbitri dell'undicesima giornata di Serie A

Ad aprire il weekend dell'11a giornata di campionato sarà Marcenaro alla Cetilar Arena di Pisa, in occasione della sfida tra i toscani e la Cremonese di Nicola. Parma-Milan affidata a Di Bello, mentre Atalanta-Sassuolo sarà diretta da Crezzini.

Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali dell'11a giornata di Serie A:

PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: PRONTERA

COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV: PERRI

VAR: AURELIANO

AVAR: FOURNEAU

LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV: SACCHI J.L.

VAR: CAMPLONE

AVAR: GARIGLIO

JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI

COSTANZO – PASSERI

IV: DOVERI

VAR: LA PENNA

AVAR: DI PAOLO

PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV: SOZZA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

GENOA – FIORENTINA h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA

ROMA – UDINESE h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV: MUCERA

VAR: DIONISI

AVAR: FABBRI

INTER – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO