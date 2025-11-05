Arbitri Serie A, Zufferli per il derby di Torino. C'è Collu per Roma-Udinese, Napoli a Chiffi
La Lega Serie A ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata del massimo campionato italiano. Riflettori puntati sul derby della Mole, affidato a Zufferli, passando per Bologna-Napoli e Roma-Udinese, fino ad arrivare al posticipo tra Inter e Lazio.
Serie A, Juve-Torino a Zufferli. C'è Collu per Roma-Udinese, Bologna-Napoli a Chiffi
Toccherà a Luca Zufferli della sezione di Udine dirigere il derby della Mole in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, teatro dell'attesissimo confronto tra la Juve di Spalletti e il Toro di Baroni (squalificato). Per Roma-Udinese, invece, è stato designato Giuseppe Collu di Cagliari, mentre Bologna-Napoli è stata affidata a Chiffi della sezione di Padova. Per Inter-Lazio, scelto Gianluca Manganiello di Pinerolo.
Tutti gli arbitri dell'undicesima giornata di Serie A
Ad aprire il weekend dell'11a giornata di campionato sarà Marcenaro alla Cetilar Arena di Pisa, in occasione della sfida tra i toscani e la Cremonese di Nicola. Parma-Milan affidata a Di Bello, mentre Atalanta-Sassuolo sarà diretta da Crezzini.
Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali dell'11a giornata di Serie A:
PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA – FIORENTINA h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA – UDINESE h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
INTER – LAZIO h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO