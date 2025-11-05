Svolta per lo stadio di San Siro. E' ufficiale il passaggio di proprietà dell'impianto . Stamattina, infatti, è stato firmato il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan . La firma era molto attesa . Era nell'aria da giorni e adesso il cerchio si è chiuso.

San Siro, il costo per Milan e Inter

La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale di Milano lo scorso 29 settembre. Il prezzo di vendita dello stadio e delle aree vicine è di 197 milioni di euro. Milan e Inter continueranno a giocare a San Siro finché non sarà pronto il nuovo impianto. Milano, in prospettiva, avrà un nuovo stadio da 71.500 posti secondo il progetto che sarà messo a punto dagli studi di Lord Norman Foster e David Manica, costruito in un'area totalmente rinnovata e di fianco all'attuale, che verrà, di conseguenza, demolito. Oggi però è diventata storia una tappa fondamentale dell'iter.

Il comunicato sullo stadio



Ecco la nota congiunta: "AC Milan e FC Internazionale Milano rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società. I Club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l’area circostante. Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell’ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità. L’operazione, perfezionata tramite la società Stadio San Siro S.p.A., è supportata da un finanziamento disposto dagli istituti bancari internazionali Goldman Sachs e JpMorgan in qualità di coordinatori principali, insieme ai partner bancari dei Club, Banco BMP e BPER Banca".