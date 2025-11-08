Dove vedere Parma-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Parma-Milan, l'orario

Parma-Milan si disputerà oggi, sabato 8 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini".

Dove vedere Parma-Milan in diretta tv

Parma-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Parma-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.