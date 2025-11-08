Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
Dove vedere Parma-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Massimiliano Allegri fa visita all'undici allenato da Carlos Cuesta al Tardini: le probabili scelte dei due allenatori
Il Parma di Carlos Cuesta ospita il Milan di Massimiliano Allegri in occasione dell'undicesima giornata di Serie A. Rossoneri in cerca di continuità anche contro le piccole, a pochi giorni dal successo interno con la Roma di Gasperini. Ducali fermi a quota 7 in classifica e a caccia di punti salvezza.

Parma-Milan, l'orario

Parma-Milan si disputerà oggi, sabato 8 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini".

Dove vedere Parma-Milan in diretta tv

Parma-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Parma-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Cuesta e Allegri

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Troilo, Lovik, Trabucchi, Cardinali, Plicco, Hernani, Benedyczak, Almqvist, Begic.

Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Circati, Estevez, Oristanio. Squalificati: Ordonez. Diffidati: -.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Tomori, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic.

Indisponibili: Rabiot, Gimenez. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

