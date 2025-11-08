Dove vedere Parma-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Il Parma di Carlos Cuesta ospita il Milan di Massimiliano Allegri in occasione dell'undicesima giornata di Serie A. Rossoneri in cerca di continuità anche contro le piccole, a pochi giorni dal successo interno con la Roma di Gasperini. Ducali fermi a quota 7 in classifica e a caccia di punti salvezza.
Parma-Milan, l'orario
Parma-Milan si disputerà oggi, sabato 8 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Ennio Tardini".
Dove vedere Parma-Milan in diretta tv
Parma-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.
Parma-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Cuesta e Allegri
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Troilo, Lovik, Trabucchi, Cardinali, Plicco, Hernani, Benedyczak, Almqvist, Begic.
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Circati, Estevez, Oristanio. Squalificati: Ordonez. Diffidati: -.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Tomori, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic.
Indisponibili: Rabiot, Gimenez. Squalificati: -. Diffidati: -.
