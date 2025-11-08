Saelemaekers e Leao illudono il Milan, rimonta super del Parma: Allegri aggancia il Napoli in testa

Saelemaekers e Leao non bastano: Milan rimontato dal Parma

Il Milan sembra avere la gara sotto controllo, ma nel finale della prima frazione Britschgi recupera un pallone ai danni di Estupinian e serve Bernabe: lo spagnolo trafigge Maignan con un tiro a giro perfetto, riaprendo il risultato.

Due occasionissime sprecate dal Milan nel finale

Nella ripresa i crociati partono a mille: Estupinian salva su Cutrone, Pellegrino colpisce il palo e Bernabe sfiora la doppietta. Solo al 62' capitan Delprato sfrutta un assist da destra di Britschgi, anticipa tutti e mette alle spalle di Maignan per il pareggio. Il Milan è in difficoltà, ma al 74' Pulisic sciupa una grandissima occasione: servito di tacco da Leao, manda fuori un rigore in movimento. Poco dopo anche Saelemaekers, a tu per tu con Suzuki spara fuori. Al 90' ci prova anche Modric: il portiere del Parma salva in due tempi con il brivido per il definitivo 2-2. Di conseguenza, inattesa della sfida tra Napoli e Bologna, i rossoneri hanno agganciato il Napoli in testa alla classifica con 22 punti.