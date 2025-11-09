L’Atalanta crolla in casa con il Sassuolo: Berardi e Pinamonti inguaiano Juric

Sassuolo al riposo in vantaggio: Berardi glaciale dal dischetto

Parte bene l'Atalanta, subito pericolosa con Lookman, schierato titolare dopo lo scontro con Juric al momento della sostituzione Vélodrome, che calcia a botta sicura su cross di Bellanova: Idzes è provvidenziale con un colpo di testa quasi sulla linea di porta. Il Sassuolo guadagna metri con il passare dei minuti e invoca un calcio di rigore per un contrasto in area tra Fadera e Ahnor: è il 26'. Due minuti più tardi Carnesecchi in uscita bassa stende Pinamonti e stavolta l'arbitro Crezzini indica il dischetto. Dagli undici metri, Berardi è la solita sentenza. Avanti di una rete, gli ospiti spingono alla ricerca del raddoppio. Fadera taglia alle spalle della difesa, ma calcia alto da buona posizione.

Pinamonti raddoppia, Berardi chiude i conti: Atalanta-Sassuolo 0-3

Si riparte con due cambi nell'Atalanta: Djimsiti fa posto a Kossounou. De Ketelaere entra al posto di Ederson. Ma al 47' il Sassuolo raddoppia. Berardi, scatenato, salta Samardzic con un tunnel e serve Pinamonti, che si gira in area e con un destro angolato non lascia scampo a Carnesecchi. La reazione dell'Atalanta è affidata a un cross di Zappacosta per Krstovic, girato sul fondo. Poi Thorstvedt viene imbeccato da Pinamonti, ma non trova la porta da posizione favorevole. Al 66' Berardi va ancora a bersaglio: è proprio Thorstvedt a servirgli un assist per vie centrali, il mancino è vincente. Nel finale occasione per Zalewski su passaggio di Pasalic, ma il risultato non cambia. Atalanta travolta, fischi per la Dea. Il Sassuolo inguaia Juric.