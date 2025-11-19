Designazioni arbitrali Serie A: Inter-Milan a Sozza, Ayroldi per Cremonese-Roma
Sono stati designati gli arbitri per le gare valide per la dodicesima giornata di Serie A: a Sozza, che aveva già diretto il derby nella stagione 2023/24 e nella finale di Supercoppa dello scorso gennaio, Inter-Milan. Di Bello dirigerà Napoli-Atalanta, Doveri si occuperà di Fiorentina-Juventus mentre Cremonese-Roma è stata affidata ad Ayroldi.
Gli arbitri della prossima giornata di campionato
Il riepilogo di tutte le designazioni arbitrali valide pre la dodicesima giornata di Serie A.
- CAGLIARI – GENOA | Sabato 22 novembre (ore 15)
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
- UDINESE – BOLOGNA | Sabato 22 novembre (ore 15)
SACCHI J.L.
LO CICERO – ZEZZA
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
- FIORENTINA – JUVENTUS | Sabato 22 novembre (ore 18)
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
- NAPOLI – ATALANTA | Sabato 22 novembre (ore 20:45)
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
- H. VERONA – PARMA | Domenica 23 novembre (ore 12:30)
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
- CREMONESE – ROMA | Domenica 23 novembre (ore 15)
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ABISSO
- LAZIO – LECCE | Domenica 23 novembre (ore 18)
ARENA
MASTRODONATO – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
- INTER – MILAN | Domenica 23 novembre (ore 20:45)
SOZZA
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
- TORINO – COMO | Lunedì 24 novembre (ore 18:30)
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
- SASSUOLO – PISA | Lunedì 24 novembre (ore 20:45)
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: AURELIANO