mercoledì 19 novembre 2025
Designazioni arbitrali Serie A: Inter-Milan a Sozza, Ayroldi per Cremonese-Roma 

Di Bello fischierà in Napoli-Atalanta, Doveri in Fiorentina-Juve: il riepilogo completo dei direttori di gara scelti per la dodicesima giornata di campionato
3 min
TagsDesignazioni Arbitri Serie ASerie A

Sono stati designati gli arbitri per le gare valide per la dodicesima giornata di Serie A: a Sozza, che aveva già diretto il derby nella stagione 2023/24 e nella finale di Supercoppa dello scorso gennaio, Inter-Milan. Di Bello dirigerà Napoli-Atalanta, Doveri si occuperà di Fiorentina-Juventus mentre Cremonese-Roma è stata affidata ad Ayroldi.

Gli arbitri della prossima giornata di campionato

Il riepilogo di tutte le designazioni arbitrali valide pre la dodicesima giornata di Serie A.

  • CAGLIARI – GENOA | Sabato 22 novembre (ore 15)

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV: MARIANI

VAR: ABISSO

AVAR: PICCININI

  • UDINESE – BOLOGNA | Sabato 22 novembre (ore 15)

SACCHI J.L.

LO CICERO – ZEZZA

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: SERRA

  • FIORENTINA – JUVENTUS | Sabato 22 novembre (ore 18)

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: GUIDA

AVAR: FABBRI

  • NAPOLI – ATALANTA | Sabato 22 novembre (ore 20:45)

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

  • H. VERONA – PARMA | Domenica 23 novembre (ore 12:30)

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

  • CREMONESE – ROMA | Domenica 23 novembre (ore 15)

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV: CREZZINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

  • LAZIO – LECCE | Domenica 23 novembre (ore 18)

ARENA

MASTRODONATO – LUCIANI

IV: MARINELLI

VAR: SERRA

AVAR: PICCININI

  • INTER – MILAN | Domenica 23 novembre (ore 20:45)

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

  • TORINO – COMO | Lunedì 24 novembre (ore 18:30)

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV: MANGANIELLO

VAR: PRONTERA

AVAR: PATERNA 

  • SASSUOLO – PISA | Lunedì 24 novembre (ore 20:45)

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: AURELIANO

