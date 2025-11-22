Dove vedere Fiorentina-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Fiorentina-Juventus . Allo stadio Franchi di Firenze si sfidano i viola di Paolo Vanoli e i bianconeri di Luciano Spalletti nella dodicesima giornata di Serie A . I padroni di casa sono reduci dal 2-2 in trasferta contro il Genoa, gli ospiti dallo 0-0 casalingo contro il Torino. Da una parte c'è la voglia della Viola di centrare il primo successo stagionale in campionato, dall'altra quella della Vecchia Signora di centrare il quarto risultato utile consecutivo.

Fiorentina-Juve, l'orario

Fiorentina-Juventus è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 18, allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Juve in diretta tv

La sfida tra Fiorentina e Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.