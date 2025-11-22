Dove vedere Udinese-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Udinese-Bologna, a voi. Al Bluenergy Stadium di Udine, nella dodicesima giornata di Serie A, si sfidano i bianconeri di Kosta Runjaić e i rossoblù di Vincenzo Italiano. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 in trasferta contro la Roma, gli ospiti dal successo casalingo (2-0) contro il Napoli. L'Udinese punta dunque al riscatto immediato, il Bologna non vuole fermarsi: in campionato è reduce da otto risultati utili consecutivi.
Udinese-Bologna, l'orario
Udinese-Bologna è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 15, al Bluenergy Stadium di Udine.
Dove vedere Udinese-Bologna in diretta tv
La sfida tra Udinese e Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Udinese-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Runjaic e Italiano
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Palma Goglichidze, Kristensen, Zemura, Zarraga, Lovric, Piotrowski, Miller Ehizibue, Gueye, Bravo, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Domínguez; Castro. A disposizione: Pessina, Happonen, Casale, De Silvestri, Miranda, Vitik, Moro, Sulemana, Fabbian, Bernardeschi, Dallinga. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: Skorupski, Holm, Freuler, Rowe, Cambiaghi, Immobile.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
