Cagliari, Borrelli non basta: De Rossi strappa un pareggio, ma che errore di Caprile

Succede di tutto alla Unipol Domus: 3-3 tra Cagliari e Genoa. Un primo tempo spettacolare con quattro gol, l'errore clamoroso di Caprile che regala il pareggio ai liguri e nel finale anche l'espulsione di Norton Cuffy per doppia ammonizione. De Rossi porta a casa il secondo punto della sua esperienza sulla panchina del Genoa dopo l'esordio a Marassi contro la Fiorentina. La sfida si apre con un primo tempo spettacolare. Dopo 18 minuti, Norton Cuffy serve Colombo al limite dell'area che fa un gran lavoro di protezione spalle alla porta per poi imbucare per Vitinha che porta avanti i suoi. Il pareggio del Cagliari arriva poco dopo la mezz'ore di gioco: corner battuto corto, Palestra va al cross, Borrelli di testa anticipa tutti e trova il pareggio. Parità che dura meno di 10 minuti con Ostigard che al 41' sfrutta l'assist al volo di Thorsby e riporta avanti il Genoa. Passano due minuti e il Cagliari ritrova la parità, stavolta con l'esterno di Esposito che si insacca sotto la traversa dal limite dell'area.