Dove vedere Inter-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro è tempo di derby, valido per la dodicesima giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione di Chivu e Allegri
TagsSerie AInterMilan

A San Siro è arrivato il tempo del derby. La ripresa dalla sosta mette già di fronte le due compagini milanesi. L'Inter, priva di Dumfries, vuole riprendersi immediatamente la vetta della classifica ottenendo la quinta vittoria consecutiva. Il Milan, invece, reduce dal pareggio-beffa contro il Parma, con un successo supererebbe proprio i nerazzurri.

Inter-Milan, l'orario

Inter-Milan, derby di Milano, è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 20:45, allo stadio "Meazza" di San Siro.

Dove vedere Inter-Milan in diretta tv

La sfida tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Inter-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Chivu e Allegri

INTER (3-4-2-1): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, P. Esposito 

 Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Dumfries, Mkhitaryan. Squalificati: -. Diffidati: -.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñan, Ricci, 8 Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku 
Indisponibili: Gimenez, Athekame. Squalificati: -. Diffidati: -

 

