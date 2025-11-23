Dove vedere Inter-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Inter-Milan, l'orario

Inter-Milan, derby di Milano, è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 20:45, allo stadio "Meazza" di San Siro.

Dove vedere Inter-Milan in diretta tv

La sfida tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonine applicazione mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Atalanta anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.